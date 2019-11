Foggia. Spazio innovazione Confcommercio si apre ai talk

Foggia, 15 novembre 2019 – Proseguono le attività all’interno di Spazio Innovazione Confcommercio Foggia. Dopo giorni di incontri formativi dalla prossima settimana lo Spazio si apre ai talk. Toni Augello condurrà due incontri serali in cui verranno approfonditi gli aspetti più interessanti della digital transformation scoprendo non solo le buon pratiche, ma anche alcune startup del territorio.

Spazio Innovazione, quindi, diventa luogo di dibattito e di divulgazione che si apre ancora di più alla città.

I due eventi, che si terranno il 21 e 27 novembre alle 18.30, sono a ingresso libero con prenotazione (è necessario mandare una mail a comunicazione@confcommerciofoggia.it).

Ospiti del primo InnovAttiva Talk saranno 2 startup del territorio, Mobility Ride e Exodia e il blogger Domenico Sergio Antonacci autore di “Gargano amara terra mia”.

Lucia Aprile di Mobility Ride ci illustrerà il progetto che porta nelle città una mobilità ecologica e sostenibile. Sarà possibile anche fare un training con i loro monopattini elettrici.

I founder di Exodia Vincenzo D’Errico, Donato Turano e Leopoldo Morcavallo ci parleranno di come la loro startup sia nata per offrire servizi integrati di eventi e comunicazione per il comparto movida.

Infine Domenico Sergio Antonacci che è una guida turistica e consulente di digital marketing per enti e aziende.

A condurre il format ci saranno Toni Augelllo, web marketing manager e founder della digital hub InnovAttiva e Francesco Piacentino, componente del team InnovAttiva, ed esperto di Instagram e Facebook

InnovAttiva Talk

Spazio Innovazione Confcommercio Foggia

Corso Garibaldi 16 Foggia

21 novembre ore 18.30

Info: comunicazione@confcommerciofoggia.it