‘Le regole dell’Adriatico’: servizio TV7 – Rai su pescatori di Manfredonia (VIDEO)

Come anticipato , diversi e variegati gli argomenti che Tv7 , lo spazio di approfondimento del Tg1 previsto domani alle 23.05 su Rai1, proporrà al pubblico

“Dalla terra al mare con ‘Le regole dell’Adriatico’: un’intera giornata a bordo del “Caio Duilio”, un vecchio peschereccio.

L’inviato Rai con Pasquale e Antonio, padre e figlio, per capire le ragioni della loro protesta e della crisi del settore. “Dopo quasi tre settimane di sciopero i pescatori delle marinerie pugliesi, prima tra tutte Manfredonia, hanno ripreso il mare e gettato di nuovo in acqua le loro reti non regolamentari. Da anni ormai in questa zona dell’Adriatico si contravviene alle normative europee che prescrivono maglie più larghe rispetto a quelle utilizzate. I pescatori però non accettano di passare per criminali”.

Vogliono dimostrare che “le regole scritte non funzionano, che pescare in questi mari richiede norme diverse, senza per questo danneggiare una risorsa che è nell’interesse di tutti salvaguardare“.