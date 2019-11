Manfredonia, segnalazioni “Chiedono di cambiare i soldi e truffano gli anziani”

Riceviamo e pubblichiamo da un lettore di StatoQuotidiano.it

“Buonasera StatoQuotidiano, sono due giorni che nella zona Macello di Manfredonia, o meglio nei pressi di Via di Vittorio, si aggirano due ragazzi sulla trentina, che fermano la gente e con la scusa di non avere monete chiedono di cambiare dei soldi di taglio pari a 5€ e 10€.

Ovviamente sono soldi falsi!!!

È successo ieri a mio nonno il quale ignaro ha cambiato una 5€ ovviamente al buio non vedendosi nulla questi due avvicinano le persone e chiedono di cambiare i soldi! I soldi falsi sono molto simili a quelli veri l’unica cosa da far attenzione è la striscia di lato che anziché essere grigio lucido è di color blu e il numero 5 o 10 è tutto sfocato! Ma i furbetti per non dare nell’occhio li piegano in modo tale che non si vede bene!

Un ragazzo veste molto giovanile jeans berretto a visiera e giubbotto mentre l’altro indossa un cappotto camosciato sul color deserto! Se vi succede segnalate i tali alla polizia!”.