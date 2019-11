Manutenzione dalla caldaia: perché è obbligatoria per legge e quando farla

Laè fondamentale per avere un impianto sicuro, sempre efficiente e che permetta di evitare dispersioni di gas nocivi all’ambiente.

In Italia, la revisione degli impianti termici è obbligatoria per Legge dal 2013 (D.P.R. aprile 2013, n.74- in vigore dal 12 luglio 2013 e D.M. 10 febbraio 2014) e deve essere effettuata periodicamente. La Legge, attraverso il Regolamento in materia di controlli sull’efficienza energetica dei sistemi termici, sancisce ciò che gli utenti devono effettuare per la manutenzione. In caso di mancato controllo scattano per gli utenti pesanti sanzioni amministrative che vanno da un minimo di 500 euro a un massimo di 3000 euro.

Perché la manutenzione delle caldaia è obbligatoria?

Il controllo periodico della caldaia è obbligatorio per legge per un motivo fondamentale: la sicurezza dei coinquilini. Una corretta manutenzione permette di ridurre al minimo il rischio di incidenti.

Non solo, il regolare funzionamento dell’impianto di riscaldamento permette di ridurre i consumi energetici, e risparmiare sul prezzo al metro cubo del metano.

Come si sarà capito, procedere alla manutenzione della caldaia è un’operazione indiscutibilmente importante sotto diversi aspetti (in primis la salute delle persone). Pertanto, è stato necessario stilare un Regolamento in materia di controlli degli impianti termici, e sviluppare un piano di azione contro coloro, che non rispettando la Legge, mettono a rischio i condomini.

Cosa si intende per manutenzione

I controlli da effettuare sono di due tipi:

la manutenzione della caldaia;

il controllo dell’efficienza energetica.

La manutenzione è l’insieme delle operazioni che consentono agli apparecchi di rimanere efficienti nel tempo, e deve essere effettuata da ditte specializzate. In particolare durante la manutenzione è prevista la pulizia del bruciatore e dello scambiatore di regolazione. I controlli periodici vanno annotati su in libretto di impianto

Il controllo di efficienza energetica dell’impianto consiste, invece, nell’analisi delle sostanze inquinanti e dei fumi di scarico.

La compilazione del rapporto di controllo è obbligatorio per Legge e deve essere effettuato periodicamente con le tempistiche previste per il particolare tipo di impianto installato. Inoltre, deve essere effettuato:

All’atto della prima messa in servizio dell’impianto di riscaldamento a cura della ditta installatrice;

Nel caso in cui avvenga una sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione;

In caso di interventi che non rientrano in quelli periodi, in grado di compromettere l’efficienza energetica

Il tecnico specializzato alla fine del controllo, dopo aver compilato il rapporto energetico dell’impianto e il pagamento di un bollettino da parte dell’utente, rilascia una certificazione per l’adeguatezza dell’impianto (il bollino blu).

Ogni quanto vanno effettuati manutenzione e controllo?

Dall’entrata in vigore della normativa relativa alla manutenzione e controllo delle caldaie, la periodicità della manutenzione non è più annuale ma deve essere effettuata in base a quanto stabilito nel libretto tecnico dell’impianto. Solitamente, gli installatori e i manutentori dichiarano quali operazioni di controllo vadano effettuate per garantire la sicurezza delle persone e con quale frequenza.

Per quanto riguarda, invece, il controllo dell’efficienza energetica, la periodicità dell’intervento è stabilita per Legge: ogni 2 anni per potenze inferiori ai 35kW e se l’impianto è alimentato da combustibile liquido o solido (non gas), 2 anni per impianti a metano o GPL installate da più di 8 anni, 4 anni per caldaie a GPL fino a 100kW, a partire dal primo controllo che viene effettuato quando l’apparecchio viene installato.