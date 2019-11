Mattinata, armi e hashish: denunciato imprenditore 34enne (FOTO)

denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Foggia

per detenzione abusiva di armi

I militari del Comando Provinciale dei Carabinieri di Foggia hanno: un imprenditore locale 34enne residente in Mattinata ed incensurato,

Lo stesso, infatti, nel corso della perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di due fucili avancarica ed un revolver con relativo munizionamento. L’imprenditore, inoltre, veniva segnalato amministrativamente alla Prefettura di Foggia in quanto trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di grammi 11, che riferiva detenere per esclusivo uso personale.