Mondo Gino Lisa “La vertenza aeroporto è ancora aperta”

“Tra qualche giorno ricorrerà l’anniversario della più grande manifestazione degli ultimi anni che vide Foggia scendere in piazza per sostenere le ragioni di una vertenza che ancora oggi non ha trovato la parola fine.

Allora si scese in oltre 3.000 persone per chiedere la riapertura dello scalo ai voli civili, interrotti per un capriccio politico dell’allora Governo Vendola/Minervini con Di Paola ( ex amministratore unico ) esecutore materiale del delitto. Non si poteva ( o meglio non si doveva) più sostenere la Darwin mentre altrove il denaro pubblico , anche dei foggiani , poteva essere “sperperato” per sostenere l’aeroporto dI Bari e Brindisi.



Allora le associazioni (circa un centinaio) e tutte le sigle sindacali scesero in piazza dietro questo striscione (oltre al nostro) fatto da chi quel lavoro lo stava perdendo grazie a questo capriccio politico.



Oggi la vertenza è ancora aperta anche se di passi in avanti ne abbiamo fatti. Dobbiamo rimanere però vigili affinché sia messo nero su bianco un progetto industriale di rilancio dello scalo civile che con la sua nuova pista potrà contare certamente su un rilevante potenziamento.



Dobbiamo vigilare affinché i lavori abbiano una chiusura nell’anno 2020 e magari anche prima dell’apertura della stagione estiva. Non è impossibile questo se si pensa che a Bari ci hanno impiegato SOLO 7 giorni.