Pensiero di Gianni Ferrio su Pino Rucher

Ricordando il Maestro(Vicenza, 15 novembre 1924 – Roma, 21 ottobre 2013).

Il compositore e direttore d’orchestra Gianni Ferrio, tra i più autorevoli compositori di musica da film, ha stilato un pensiero su Pino Rucher altamente elogiativo e ha attestato la partecipazione di Rucher come solista alla chitarra elettrica in decine di colonne sonore del Maestro Ferrio, tra cui quelle per alcuni dei primi film western e parodie western (tra cui “Gli eroi del west” del 1963).