SIA, tre aziende interessate all’acquisto “Salvare lavoro e impianti”

Questo è un primo passo verso la soluzione dell’emergenza rifiuti che sta colpendo così duramente il territorio comprendente Cerignola e i 5 Reali Siti”. Sono queste le prime parole di commento della Segreteria del Partito Democratico di Cerignola alla notizia della possibile acquisizione della SIA da parte di nuovi soggetti.

“Sono tre le società che hanno risposto all’invito di acquisto espresso dal Commissario Gianfranco Grandaliano: Barsa, Amiu Taranto e Amiu Trani. Ciò che rileva osservare – continua la Segreteria – è l’affermazione della soluzione pubblica, in quanto le tre aziende che hanno presentato offerta di rilevamento sono tutte pubbliche. L’AGER affiderà la gestione degli impianti alla società che si aggiudicherà la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e un soggetto pubblico che gestisce gli impianti è sinonimo di trasparenza. Vi è grande tristezza per le sorti di SIA, vanto dell’intera Capitanata per la gestione rifiuti, ma, nel contempo, si vuole esprimere viva soddisfazione per il fatto che nessun dipendente, dagli operai agli amministrativi, rischierà di perdere il posto di lavoro. E la salvaguardia dei posti di lavoro è sempre stata la priorità del Partito Democratico di Cerignola”.

“Come auspicavamo, soltanto una soluzione totalmente pubblica avrebbe potuto preservare i posti di lavoro e impedire lo smantellamento degli impianti della ditta. D’altro canto, ciò dimostra ancora una volta il grado d’incompetenza con cui il sindaco commissariato, quando era presidente del Consorzio proprietario di SIA, ha gestito la situazione, lasciando macerie che si sta tentando di rimuovere”.