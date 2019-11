Studente a Bologna “Intervistate realtà di successo a Manfredonia”

Riceviamo e pubblichiamo da un lettore di StatoQuotidiano.it

Buogiorno direttore,

le scrivo per chiederle una cortesia, non per me ma per la città di Manfredonia.

Sono un ragazzo che studia a Bologna e qui ho sempre parlato di Manfredonia come una città stupenda e me ne sono sempre vantato del fatto di essere un suo abitante.

L’ultimo periodo è stato molto, molto buio per la nostra città: scioglimento per mafia, ieri la storia di quel dottore, ecc. Sono eventi che mediaticamente vanno a rovinare la figura di Manfredonia.

Le notizie girano e anche veloce.

Avevo invitato un amico di Università a Manfredonia per l’estate prossima. Quando gli sono arrivate queste notizie (e le assicuro che io non gliene ho parlato) sa cosa mi ha detto? Mi ha detto: “ma dove mi vorresti far venire? Nel far west?”. E anche altri amici mi hanno detto “ma hai sentito cosa è successo a Manfredonia? Ma come, tu ce ne hai parlato cosi bene”.

Ecco caro direttore. Io non dico di non pubblicare sulla sua testata eventi negativi. Per carità: quelle notizie vanno e andranno pubblicate. Ma posso chiederle gentilmente di non pubblicare le continue lamentele dei cittadini per le buche stradali o altro? Posso chiederle di creare più contenuti positivi? Guardi, il problema delle buche, ad esempio, è un problema della nostra città, vero. Ma il mezzo stampa non risolve la situazione: al comune non arrivano soldi ogni qual volta viene pubblicato un post del genere. Ho fatto l’esempio delle buche stradali, ma è solo un esempio. Io mi riferisco alle lamentele povere dei cittadini in generale. Le posso assicurare che l’odio che si scatena sotto i commenti ai vostri post (e mi riferisco a Facebook) è molto dannoso per la figura della nostra città.

Per questo le chiedo, ripeto non per me ma per Manfredonia, di pubblicare più articoli che parlino bene, articoli positivo I panni sporchi cerchiamo di lavarli, quanto più possibile, a casa nostra.

Intervistate i giovani e chiedete loro cosa possono fare, come si sentono dopo la batosta dello scioglimento.

Intervistate realtà di successo a Manfredonia. Raccontate quanto è bello il nostro mare e la nostra terra. In questo periodo di buio, parlare negativo non è certo la via giusta.

Spero di essermi spiegato bene. In ogni caso per evitare fraintendimenti, resto a disposizione per eventuali chiarimenti o altri suggerimenti.

Con stima,

Leonardo Pio Palumbo