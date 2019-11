TEDxFoggia 2019: presentazione ufficiale di “Wunderkammer”

Sarà la Sala Fedora del Teatro “Umberto Giordano” ad ospitare la presentazione della 3edizione del TEDx Foggia.

Martedì 19 novembre, alle 10.30, il team, insieme ai rappresentanti delle istituzioni, ai patrocinatori e ai partner che hanno sostenuto l’iniziativa, illustrerà i dettagli del programma del TEDx 2019.

Maggiori informazioni sull’evento sul sito https://www.tedxfoggia.com/ e su Facebook, Twitter, Linkedin o Instagram

Informazioni su TED

TED è un’organizzazione senza scopo di lucro dedicata alle idee degne di essere diffuse, spesso sotto forma di brevi discorsi tenuti da importanti pensatori e operatori. Molti di questi discorsi sono tenuti in occasione di conferenze TED, incluso il nostro incontro annuale a Vancouver, così come TEDWomen e migliaia di eventi TEDx organizzati in modo indipendente in tutto il mondo. I video di questi colloqui sono resi disponibili, gratuitamente, su TED.com e altre piattaforme. Le versioni audio dei discorsi di TED2019 saranno anche pubblicate sul podcast di TED TED Talks Daily, disponibile sui podcast di Apple e su tutte le altre piattaforme di podcast.

Le iniziative aperte e gratuite di TED per diffondere idee includono TED.com, dove ogni giorno vengono pubblicati nuovi video TED Talk; TEDx, che autorizza migliaia di persone e gruppi a ospitare eventi locali, auto-organizzati in stile TED in tutto il mondo; il programma TED Fellows, che seleziona innovatori da tutto il mondo per amplificare l’impatto dei loro straordinari progetti e attività; il progetto Audacious Project, che fa emergere e finanzia idee critiche che possono potenzialmente avere un impatto su milioni di vite; TEDSummit, che riunisce i membri più impegnati della comunità TED globale per brainstorming, discussioni, spettacoli, workshop e un programma eclettico di conferenze sul palco; e l’iniziativa educativa TED-Ed. TED ha anche una libreria di podcast originali, tra cui The TED Interview con Chris Anderson, Sincerely, X, e uno dei nuovi show più scaricati del 2018 di Apple Podcast,WorkLife with Adam Grant.

Segui TED su Twitter all’indirizzo http://twitter.com/TEDTalks, su Facebook all’indirizzo http://twitter.com/TEDTalks, su Instagram all’indirizzo https://instagram.com/ted e su Snapchat su tedtalkshq.

Informazioni su TEDx, x = evento organizzato in modo indipendente

Nello spirito delle “idee che meritano di essere diffuse” (Ideas Worth Spreading), TEDx è un programma di eventi locali organizzati in modo autonomo che permette ai partecipanti di vivere un’esperienza molto simile al TED. Durante un evento TEDx, i video dei TED Talk e i relatori dal vivo si combinano per stimolare un vivace dialogo e mettere in contatto le persone. Questi eventi portano il marchio TEDx, dove la “x” sta a indicare un evento TED organizzato in modo autonomo. TED Conference offre una guida generale per il programma TEDx, ma i singoli eventi sono organizzati in modo autonomo (anche se soggetti a specifiche norme e regolamenti).