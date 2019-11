L’unione per combattere la violenza sulle donne, ventidue istituzioni sedute attorno a un unico tavolo per impegnarsi, ognuno per la propria parte, ad affrontare e sconfiggere un fenomeno di portata nazionale, preoccupante anche in provincia.

È stato sottoscritto stamane, venerdì 15 novembre, presso la Prefettura di Foggia, il protocollo d’intesa “Vìola”, proposto dall’omonima associazione dauna.