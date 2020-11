F1: Hamilton è campione del mondo, eguagliato Michael Schumacher

(ansa) Lewis Hamilton è campione del mondo di Formula 1 grazie alla vittoria nel Gran Premio di Turchia. Il pilota inglese della Mercedes ha così eguagliato il primato di 7 titoli iridati di Michael Schumacher. Lewis Hamilton su Mercedes ha vinto il Gran Premio di Turchia. Il pilota inglese ha preceduto la Racing Point di Sergio Perez e la Ferrari di Sebastian Vettel, terzo. Quarta l’altra Rossa di Charles Leclerc.

IL POST SU FACEBOOK (TRADUZIONE). “Campione del mondo di Formula 1 X. Caspita. A tutti quelli che mi hanno sostenuto lungo il cammino, questo è per voi. Alla mia incredibile famiglia, da dove comincio? Sono eternamente grato per il vostro amore incondizionato, sacrifici e sostegno. Questo lo dedico di cuore a tutti voi, spero di avervi reso orgoglioso oggi. #TeamLH, voi ragazzi siete stati lì per me in ogni passo della mia carriera, questo è per voi. Ai miei amici più cari che hanno reso questa stagione impegnativa più sopportabile sollevando continuamente il mio spirito, grazie, quest’anno sarebbe stato molto più difficile senza di voi. Ad ogni rivale che mi ha spinto a crescere e a diventare migliore grazie condivido anche questo con voi. Ultimo ma non meno importante, la nostra squadra più fantastica, @ mercedesamgf1. Negli anni siamo cresciuti così tanto insieme. Quando non stavamo vincendo, stavamo imparando, e migliorando, mai amaro. Abbiamo fatto bene in pista ma è la nostra chimica e il nostro legame che è veramente senza eguali. Grazie e condivido questo con ognuno di voi, specialmente con Niki. Ci manchi ogni giorno. #S7ILLRISING“.

