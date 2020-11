Fdi: “Luci di Natale nel centro deserto? Meglio aiutare le attività in lockdown“

Cerignola, 15 novembre 2020. “Sappiamo bene quanto stia soffrendo il commercio, in questa delicata fase di pandemia, ma spendere 80mila euro per luminarie ed addobbi natalizi potrebbe non essere utile, se andremo incontro ad un’ulteriore stretta nelle misure anti-Covid: con quei soldi, si potrebbero sostenere le attività colpite dal lockdown, con un fondo ristoro o con una piattaforma di vendita online”. Lo comunica in una nota Fratelli d’Italia di Cerignola.

“L’indirizzo della terna commissariale parte certamente da un condivisibile proposito, che è quello di provare a rilanciare il clima di un Natale che, comunque, arriverà. E sarà utile scegliere di spendere a Cerignola. Purtroppo però i numeri e gli annunci dal Governo lasciano intravedere ulteriori provvedimenti molto simili a quelli della scorsa primavera. Esiste il rischio di apporre luminarie in strade di fatto desertificate dal virus e dai vari Dpcm. Né la cifra è di scarso conto. Se si dovessero creare situazioni epidemiologiche tali da escludere l’effettiva installazione di quanto programmato, con quella somma si potrebbe creare un fondo di ristoro o detrazioni fiscali per quelle attività che dall’inizio dell’emergenza stanno subendo un drastico calo di introiti, a fronte di spese e tasse comunque correnti. Oppure sarebbe proficuo finanziare una piattaforma digitale cittadina, che serva, oggi e domani, a fornire strumenti di vendita online e consegna, a supporto di una categoria che spesso paga arretratezza”.