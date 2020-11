Idonei concorso OSS Foggia: “Presidente Emiliano, allora? E le sue promesse?”

Gentile redazione di StatoQuotidiano, portiamo alla vostra attenzione questo comunicato, redatto dagli idonei del mega concorso oss di Foggia.

“Signor Governatore, in questo nostro scritto cercheremo di essere concisi e determinanti. Siamo i 12000 idonei del concorso Oss Foggia. Ringraziando Dio nessuno di noi è affetto da patologie neurodegenerative quindi i nostri neuroni dalla memoria funzionano perfettamente, per questo ora ci rivolgiamo a Lei ancora una volta.

Le chiediamo delle risposte, ci aveva promesso che si sarebbe attinto solo dalla nostra graduatoria invece si continuano a mettere in atto bandi pubblici come quello di Bari , assurdo inaccettabile impensabile da parte nostra come lei abbia potuto permettere tutto ciò anche perché questo potrebbe essere un copia-incolla per le altre ASL le abbiamo dato fiducia ma lei un po’ l’ha tradita, un buon padre di famiglia non promettere ciò che non può mantenere Quindi se lei aveva promesso voleva significare che poteva mantenere Fede alla parola data, umiliante per noi continuare a chiederle di far valere il nostro diritto. Attendiamo una sua risposta non più fiduciosi”.

Cordiali saluti gli idonei del concorso di Foggia.