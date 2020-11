“La pandemia tra antichi e nuovi eroi. A lezione da Enea”

In questi giorni, caratterizzati da questa seconda ondata della pandemia, come nella prima fase, di nuovo sta tornando la parola “eroi”. L’attribuiamo ai medici e agli infermieri che di nuovo sono pressati dal precipitare dei contagi e dei ricoveri, costretti a lavorare in ospedali strapieni.

Ma è sbagliato addossare sulle spalle di pochi questo eroismo di circostanza. Potrebbe essere solo un modo per lavarsi le mani e continuare a fare le solite cose, adottando stili di vita abituali, come se non stesse accadendo quello che invece quotidianamente è sotto gli occhi di tutti

Questa pandemia, al contrario, esige che l’essere eroi riguardi un po’ tutti. Nessuno escluso. La questione è solo capire quale tipo di eroe essere, e con quali qualità. Molti, ahimè – anche in questi giorni dove si piangono circa 500 morti al giorno – si rivolgono agli eroi fasulli di oggi, come quei vip che, trastullandosi in una casa per idioti, piangono per un tetta che si ammoscia, o per uno slip sottratto in un gioco fatto solo per non annoiarsi. Al contrario, possiamo chiederlo al mondo classico che di eroi con spessore è pieno. Eroi tragici che in fatto di tragedia sono esperti, e perciò maestri per tutti i tempi.

Si potrebbe optare per Ulisse, simbolo della razionalità e della furbizia, dell’ingegno umano che affronta con sagacia le mille peripezie della vita, sfidando sia gli dei che i malvagi. Ulisse, l’eroe vincente.

Ma potrebbe non essere adatto a questo nostro tempo. Ci vuole un eroe diverso. Più vicino a noi. E allora possiamo scegliere Enea, colui che tra i tanti, ha saputo concentrare in sé due tra le grandi virtù più celebrate nel mondo antico: la pietas e il coraggio. Virtù che oggi possono tornare utili a noi per affrontare con dignità e serietà questa tragica situazione.

Ce lo racconta in modo molto emozionante e con dovizia un libro della scrittrice Andrea Marcolongo dal titolo “La lezione di Enea”, edito da Laterza, uscito nel mese di settembre, e scritto durante i mesi della prima ondata pandemica. Un libro che rilegge la figura dell’eroe greco anche alla luce di questa tragedia sanitaria. Ma chi è Enea?

Enea è l’eroe perdente. Anzi è colui che, psicanaliticamente parlando, ha elaborato la perdita. Colui che, come scrive Letizia Frosi in un sua recensione, “vaga nel mondo portandosi sulle spalle anziani e bambini. È colui che viaggia su una nave senza nocchiero alla ricerca di un nuovo inizio, di una terra promessa in cui ricominciare. È l’uomo sconfitto, colui che non ha più niente tranne la capacità di resistere e di sperare”. Quindi un personaggio quanto mai attuale, adatto a questo nostro tempo dove non è Troia a bruciare, ma forse noi stessi, i nostri legami i nostri affetti, le nostre sicurezze.

Enea è un eroe disarmato. O meglio, che è armato di un tipo di armi che non sono quelle solite che invece ci aspetteremmo da un eroe. “Enea – scrive l’autrice – è alla ricerca di un luogo da chiamare patria, non di un trono su cui sedersi, non di un regno di cui disegnare la bandiera, non di ricchezze da far dimenticare nell’ebbrezza il dolore patito. Se viaggia, lo fa per arrivare a fermarsi. E per, finalmente, costruire. Anzi per ricostruire, perché Enea non è un eroe dell’ira né dell’avventura. Enea è innanzitutto un eroe del dopoguerra – la più sanguinosa di sempre, quella di Troia. Con sé non ha schiavi né tecnologie né magie: ha solo i Penati, gli spiriti protettori della sua famiglia dispersa, sottratti ex hoste allo scempio. È tenendo per mano il passato che Enea intende costruire il futuro in Italia. Per farlo, conosce solo una strategia: la pietas”.

I momenti difficili rischiano di renderci sconsiderati., E invece, è proprio ciò che bisogna evitare. La sconsideratezza, scrive l’autrice, non va presa come “attestazione di coraggio, bensì quale suprema codardia”. Al contrario, come insegna proprio Enea, dovremmo usare la pietas per costruire e rifondare la vita che ci sta scappando di mano. Ma c’è un grande ostacolo: come guardare al futuro, se questa pandemia rischia di cancellare quel passato sul quale invece potevamo far leva? E’ questo il dilemma e la sfida.

Citando un versetto del poeta Giorgio Manganelli, l’autrice a tal proposito pone una grossa questione e si chiede che cosa sgomenti di più, “se l’incertissimo futuro o il passato assente”. In un presente come questo che stiamo vivendo, orfano di futuro e di passato, il rischio è assuefarsi al già dato, mentre la tentazione è quella di ripiegarsi sul dolore che ci attanaglia e ci paralizza. Bisogna avere il coraggio della rinuncia e il rispetto per un dolore che non può essere ignorato.

Ecco allora la pietas. Essa non è segno di debolezza, al contrario è segno di serietà, di aderenza alla realtà. Non è confessare la propria impotenza, ma assumerla. Non è declinare la propria remissività, ma evitare che si erga a parola ultima di fronte ad una emergenza che ci sta mettendo a dura prova. Non è viltà che ci autorizza a fuggire per trovare scampo e salvarci da soli, ma assunzione di responsabilità, pagando ciascuno, di persona, un prezzo per il rilancio di tutti.

Nel descrivere Enea, la Marcolongo pare voglia descrivere tutti noi durante questa tragica pandemia: “Chi ha sperimentato la caduta sa che per risalire la furberia serve a poco. Anzi, non serve proprio a niente, se non a scivolare ancora più giù. Malizie, espedienti e mercanteggiamenti sono forse ammissibili per il di più; quando non si ha più nulla, invece, è la serietà a guidare la mano nel suo lento ricostruire. Non si scherza con i cocci.”

Enea ci insegna che nulla è definitivo: né le sconfitte e neanche le vittorie: “Non esistono vittorie definitive. Nessun trionfo è così totale da non tormentare con il sospetto che proprio nel momento in cui è sembrato di vincere, in realtà, si stava perdendo. La buona notizia che ci ricorda l’Eneide è che, se si fanno le cose come vanno fatte, di definitivo non esistono nemmeno le sconfitte”.

Pensavamo illusoriamente di essere invincibili, e invece ci siamo scoperti fragili. E ora che siamo fragili, ci disperiamo, pensando che sarà arduo uscire e vincere questo virus. In un tempo, come il nostro, dove tutto sta diventando liquido e dove mancano punti di riferimento solidi, Enea rappresenta, invece, proprio questa solidità che ci manca.

Scrive a tal proposito l’autrice. “La grandezza di Enea sta tutta nella sua solidità. Questo è il talento fornito dalla pietas: saper essere, nella bufera, quercia”. E ciò per cui Enea è ricordato, ciò per cui è memorabile “non risiede nel corpo, ma nell’invisibile attitudine alla pietas”.

Non si tratta di un’eccezione, o di un lusso che solo pochi eroi si possono permettere. No! Che l’eroismo altrui non sia una scusa per avallare la nostra codardia e la nostra viltà. O gesti di confusa irresponsabilità. “Solidità come panacea, quindi? Come elisir da tutti i mali?”, si chiede l’autrice. Assolutamente No! La solidità è una scelta. Dolorosa, certo. Perché ti fa restare al tuo posto.

La pietas non cancella l’angoscia, ma l’assume. Il dolore può spaventarci, ma non può farci rassegnare o scappare via. “L’angoscia è profonda lo stesso, non c’è nulla che si possa fare a riguardo. E le lacrime sono sempre inutili, perché non servono a cambiare le cose. Fermezza come arma, piuttosto. Per non scivolare a valle, per non essere strappati via dal nostro posto nel mondo – per non essere annoverati nel bollettino dei dispersi trascinati giù dalla fatica di vivere”.

Ecco allora la pietas che ci viene chiesta in questo tempo di pandemia: essa indica l’amore per ciò che ci è dato costruire. L’amore per il piccolo futuro che a piccoli passi dipende da questo nostro presente che forse deve essere costellato da piccole rinunce. Significa avere rispetto per il dolore non soltanto da lenire, ma anche da condividere. Da assumere.

Avere pietà del tempo che pare ingessato, o anche del nostro presente fatto di privazioni e di arretramenti, di prove angosciose e insormontabili. Per affondare in esso le nostre mani e dare forma a nuovi stili di vita, per sollevarci insieme, ciascuno dando quello che gli è concesso dare.

E allora leggete l’Eneide, perché “è una lettura caldamente raccomandata quando si è nel mezzo della bufera, e pure senza ombrello – nelle giornate di sole serve a poco o niente”.

In definitiva, Enea non ci consola, ma ci provoca. Non ci salva, ci responsabilizza. Ci sfida. Ci umanizza. Proprio grazie al dolore, ci umanizza. E ciò accade proprio in virtù della pietas. Quella necessaria anche a noi per uscire insieme da questa situazione di mondiale emergenza.