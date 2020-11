Manfredonia. “Ciao Pasquale, eri una roccia”

Manfredonia, 15 novembre 2020. “Caro Pasquale, eri una roccia, un omone tanto grosso quanto buono, sempre alle mie spalle, da 20 anni con me nel nostro Coordinamento di Manfredonia del Fiat500 Club Italia, sia al lavoro in SOFIM a Foggia, un ‘fratello’ al quale confidavo tutto. Non ho più lacrime né parole per commentare la tua prematura dipartita che mi ha lasciato solo e sconfitto. Un nemico tanto piccolo quanto infame ti ha portato via e non ci darà neanche modo di salutarti nel modo giusto. Ciao fratellone caro, riposa in pace.”

Lo scrive Matteo Cotrufo, presidente Coordinamento di Manfredonia del Fiat500 Club Italia, in ricordo di Pasquale Prota, 53enne, carrellista, originario di Manfredonia.