Manfredonia. L’emozione di Antonio “Ciao Milko, sei e resterai un Grande Uomo”

(statoquotidiano, 14:26). Manfredonia, 15 novembre 2020. “Il suo nome era Milko, ma a lui andava bene anche Mirko. Era sempre in zona piazza Duomo, davanti la gastronomia dell’amico comune Samuele, dove l’ho conosciuto e dove lo ritrovavo spesso. Era gentile ed educato con tutti, sempre, giorno e sera, estate ed inverno, mai un colpo di testa, mai la voce alta, ma sempre grosse risate. Rideva per tutto e con tutti.

Era molto curioso e voleva sempre i miei consigli su come scattare foto che lui amava postare, soprattutto quelle del nostro Carnevale e della nostra festa patronale. La sua disabilità motoria (da alcuni mesi si aiutava con un elegante bastone) non erano un ostacolo per lui, non si poneva limiti nel conoscere e scoprire sempre cose nuove, era un piacere insegnargli qualcosa perché imparava bene e presto, facendoti sentire importante. E, poi, ti mostrava che aveva imparato, facendoti vedere i suoi progressi. Non so come tu sia andato via, ma il decesso in ospedale mi fa pensare che tu fossi solo, a causa di una pandemia che ci sta togliendo l’umanità…

Non potrai neanche avere il giusto funerale che meriti proprio a causa del Covid… Ma avrai una grande messa per il primo anniversario, vedrai, perché da qui a quel giorno torneremo a vivere vicini e sicuri. Ho voluto scrivere queste due righe perché le meriti, è un piccolo tributo ad un Grande Uomo!

Ciao Milko, un bel dì ci rivedremo”.

A cura di Antonio Beverelli, Manfredonia 15 novembre 2020