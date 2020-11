Opinione pubblica e sigarette elettroniche: è il tabù?

La sigaretta elettronica è stata immessa sul mercato circa dieci anni fa, con l’intenzione di rimpiazzare, perlomeno parzialmente, la tradizionale sigaretta. All’inizio si utilizzava con lo scopo di ridurre la dipendenza dal fumo, ma successivamente è diventata di tendenza, specialmente tra i giovani.

Deve il suo successo anche all’ampia gamma di aromi disponibili nei negozi specializzati di e-cigarette ma anche online, nei siti opportuni.

Funzionamento della sigaretta elettronica

Le sigarette elettroniche o e-cig o, ancora, e-cigarette, si alimentano mediante batterie al litio ricaricabili che, fornendo energia al vaporizzatore, consentono la produzione di vapore. Si consiglia di variare il voltaggio in modo da adeguare la svapata alle proprie esigenze.

L’e-cigarette è stata realizzata cercando di renderla il più somigliante possibile alla normalissima sigaretta e, con il passare del tempo, si è evoluta anche nel design. È possibile personalizzarla grazie alle proposte dei punti vendita fisici e online.

È dotata di una cartuccia contenente un liquido aromatico che, riscaldandosi, si trasforma in vapore.

Nei liquidi per le e-cig sono contenute sostanze quali: glicerina vegetale, glicerolo propilenico, aromi e nicotina, anche se quest’ultima è facoltativa.

Di recente, l’Unione Europea ha deciso l’imposizione di un tributo a chiunque venda liquidi per sigarette elettroniche contenenti nicotina, inasprendo le pene per i commercianti che non si adeguano alla normativa.

Differenze tra e-cigarette e sigaretta tradizionale

Diversi studi dimostrano che la sigaretta elettronica è un aiuto valido per chi desidera smettere di fumare, oltre a non essere cancerogena.

La consapevolezza dei danni provocati dal fumo della sigaretta classica, ha fatto sì che parecchi fumatori abbandonassero questa tipologia scegliendo la tecnica dello svapo.

Opinioni sull’utilizzo della sigaretta elettronica

La comparsa sul mercato della sigaretta elettronica ha avviato una vera e propria discussione sulla sua effettiva capacità di diminuire i danni provocati dalla sigaretta tradizionale.

I più fiduciosi affermano che la sigaretta elettronica emette nicotina senza che avvenga il processo di combustione del tabacco, mentre i pessimisti ritengono che le e-cig nebulizzino un miscuglio di particelle ultrasottili e sostanze tossiche dannose per la salute.

L’ aumento considerevole dell’acquisto di sigarette elettroniche ha ravvivato l’interesse verso la prospettiva della riduzione dei danni causati dal fumo, spronando i fumatori a scegliere prodotti meno rischiosi: le e-cigarette, per l’appunto.

La loro potenzialità nel far diminuire i problemi provocati dall’uso del tabacco è fonte di discussioni molto animate.

Nonostante non si conoscano ancora le ripercussioni a lungo termine delle e-cig sulla salute, medici e ricercatori sostengono gli effetti a breve termine ottenuti passando definitivamente alle sigarette elettroniche.

Sulla rivista Annals of Internal Medicine, sovvenzionata da Cancer Research, è stato pubblicato uno studio di ricerca che dimostra come i soggetti che utilizzano le e-cigarette presentano meno sostanze cancerogene nel loro organismo di quante ne presentano fumatori di sigarette tradizionali.

Le sigarette elettroniche sono molto apprezzate dai giovani per l’ampia gamma di design personalizzati e per l’assortimento di aromi e di kit pronti all’uso, utili per poter effettuare prove di svapo ad un prezzo modico.

Dopo anni passati a fumare le sigarette tradizionali, servirà un po’ di tempo per acquisire nuovamente i sensi del gusto e del l’olfatto in modo da riuscire ad assaporare gli aromi della e-cigarette.

Anche la temperatura esterna influisce sulla percezione degli aromi poiché la glicerina contenuta nei liquidi, a basse temperature, si addensa, con la possibile alterazione della percezione degli aromi.

La sigaretta elettronica e la percezione degli aromi

Il tradizionale gusto mentolato non è l’unico aroma delle e-cig ma ne esistono tantissimi per soddisfare tutti i gusti. Secondo i ricercatori dell’Università del Nord Carolina, sarebbero proprio gli aromi non mentolati ad avvicinare sempre più persone alla sigaretta elettronica.

Da alcuni studi si evince che gli aromi al gusto di caramella o di frutta riducono la percezione che l’e-cig possa risultare dannosa alla salute degli esseri umani. Altre ricerche, invece, sostengono che i differenti aromi figurerebbero tra i motivi che orientano i giovani adulti e i ragazzi verso la sigaretta elettronica.

Per quanto riguarda gli adulti, pare che gli aromi accentuino il fascino delle e-cig, mentre le cartucce aromatiche farebbero accostare maggiormente gli adulti all’uso delle sigarette elettroniche.

Negli USA, alcune ricerche condotte negli ultimi cinque anni, rilevano un aumento crescente dell’uso delle e-cigarette tra i giovani, dovuto ai 7000 e più aromi che, nella maggior parte dei casi, contengono nicotina, sostanza alcaloide nociva per quanto riguarda lo sviluppo neurologico, soprattutto negli adolescenti.

Benefici della e-cigarette

Nella sigaretta tradizionale, il fumo è dato dalla combustione del tabacco e dalla carta usata per contenerlo. Tale combustione produce sostanze tossiche e, tra queste, molte sono cancerogene, come il monossido di carbonio, il catrame, la nicotina.

Per quanto riguarda l’e-cig, invece, l’unica sostanza nociva sembra essere la nicotina, qualora sia presente.

L’atomizzatore produce vapore, quindi non avviene combustione e non si inala monossido di carbonio.

Per godere dei benefici della sigaretta elettronica, è necessario rinunciare in maniera definitiva al tabacco. Si tratta di un aiuto per smettere di fumare, riducendo progressivamente la quantità di nicotina e utilizzando liquidi contenenti quantità sempre minori di questo pericoloso alcaloide.

Il dibattito sulle sigarette elettroniche è ancora aperto, specialmente riguardo al liquido e alla sua composizione chimica; quasi sempre questo contiene glicole propilenico, del quale non si conoscono ancora gli effetti a lungo termine sulle vie respiratorie e sulla bocca. (Nota stampa).