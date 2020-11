Riccardi: “Covid_19: Manfredonia zona rossa!!!”

Manfredonia, 15 novembre 2020. “È indubbio che la fase pandemica che stiamo attraversando sia di proporzioni tali che nessun sistema potrebbe reggere, così com’è indubbio che sapevamo per tempo che la seconda ondata sarebbe arrivata con la stessa virulenza della prima. La domanda da porsi, quindi, è se abbiamo fatto tutto il necessario per evitare che ciò accadesse. La risposta è no, senza alcun dubbio. E trovo ridicolo affermare che siamo tutti colpevoli, per sostenere che non c’è alcun responsabile”.

“Le responsabilità, invece, sono chiare e sotto gli occhi di tutti e appartengono a chi ha ruoli di guida istituzionali ai vari livelli. 𝗦𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗱𝗮𝘃𝗮𝗻𝘁𝗶 𝗮 𝘃𝗲𝗿𝗶 𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶 𝗼𝗺𝗶𝗰𝗶𝗱𝗶, 𝗶𝗺𝗽𝘂𝗻𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝘀𝘀𝗶”.

“A Manfredonia la situazione è a dir poco drammatica. Gli ultimi dati ufficiali ci raccontano alla data del 12 novembre 2020 di 𝟲𝟵𝟯 persone in Isolamento fiduciario/Quarantena/Ricovero sul territorio comunale di cui 𝟮𝟵𝟰 𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝘃𝗶. Dati assolutamente fuori dalla realtà, perché sappiamo bene che sono di gran lunga al di sotto di quelli reali. Ma per renderci conto dell’attuale situazione che stiamo vivendo come comunità, basta esaminare i dati Istat sui decessi inerenti Manfredonia e guardare con attenzione agli ultimi dati sulla mortalità”.

(*)Valori ripotati nella prima foto

I dati ci collocano dopo la città di San Severo, con un salto percentuale nell’anno della pandemia del +15,6 tra i comune della pentapoli in provincia di Foggia. Un balzo significativo in avanti di 56 deceduti in più, con un ulteriore significativo balzo in avanti al 12 novembre, con +18,3 con 79 deceduti in più rispetto allo stesso periodo del 2020.

Che il Covid abbia influito decisamente sulla mortalità a me sembra evidente, anche per la semplice ragione che spesso i deceduti in questo periodo sono classificati per lista seguendo il modulo predisposto e certificato dai medici. In pratica, solo in presenza di tampone se ne certifica la morte da Covid. Per esempio, se ci sono 5 morti in un RSA nell’arco di 8 giorni, ed è certificato uno solo come COVID 19, è verosimile che gli altri 4 siano morti per la stessa ragione. La tabella sotto, ingigantisce il quadro descritto e lo rende ancora più drammatico. Se mettiamo a confronto gli anni dal 2015 al 2019, siamo passati da cifre altalenanti, a numeri decisamente negativi.

2015 decessi 337 _ 2016 decessi 327 variazione -3,0%

2016 decessi 327 _ 2017 decessi 348 variazione +6,4%

2017 decessi 348 _ 2018 decessi 323 variazione -7,2%

2018 decessi 323 _ 2019 decessi 355 variazione +9,9 %

Il grafico sotto, certifica un quadro difficile della situazione, che al 10 nov 2020 con 511 deceduti contro i 432 del 2019 dello stesso periodo, e con i morti Covid il doppio della seconda ondata, rispetto alla prima. Seconda ondata, è bene evidenziare, ancora all’inizio della sua fase critica.

(*)Valori ripotati nella seconda foto

In questo contesto difficile, 𝗹𝗮 𝗰𝗶𝘁𝘁𝗮̀ 𝗲̀ 𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝘂𝗻𝗮 𝗴𝘂𝗶𝗱𝗮 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗿𝗲𝘃𝗼𝗹𝗲 𝘀𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗲 𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗮. Chi dovrebbe rappresentare lo Stato lo fa nel peggiore dei modi. Oltre al bollettino di guerra quotidiano riferito dalla Prefettura, null’altro appare chiaro. Si parla di un comando di Polizia Locale decimato tra positivi e personale in quarantena, ad esempio. Ad oggi, inoltre, il personale comunale non è stato chiamato ad effettuare i tamponi, cosa che sta accadendo in altre realtà. Parliamo di dipendenti comunali alle prese con le strette necessità della comunità, indispensabili a garantire servizi e controllo del territorio.

𝗤𝘂𝗶 𝗻𝗼𝗻 𝘀𝗶 𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝗯𝗮𝘁𝘁𝗮𝗴𝗹𝗶𝗮 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗰𝗮, 𝗾𝘂𝗶 𝘀𝗶 𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝗲𝘀𝗶𝗴𝗲𝗻𝘇𝗲 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮𝗿𝗶𝗲 𝗲 𝘁𝘂𝘁𝗲𝗹𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗮𝗹𝘂𝘁𝗲.

Stessa cosa va riferita alla condizione dell’ospedale di Manfredonia. Dalla direzione ospedaliera non viene comunicata alcuna notizia e nel frattempo si rincorrono le voci più disparate, ma nessuno si prende la briga di riferire alla comunità locale cosa accade. Si ha come la percezione che qualcuno voglia nascondere, occultare: meno si sa e meglio è per tutti. Invece è vero l’esatto opposto, informare significa dare la percezione che tutto è sotto controllo.

Sento parlare di carenza di personale, infermieri in particolare, ma 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗵𝗲́ 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗰𝘂𝗻𝗼 𝗻𝗼𝗻 𝘀𝗶 𝗱𝗲𝗰𝗶𝗱𝗲 𝗮 𝗽𝗿𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗮 𝗰𝗮𝗹𝗰𝗶 𝘂𝗻 𝗰𝘂𝗹𝗼 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗶 𝗾𝘂𝗲𝗹𝗹𝗶 𝗶𝗺𝗯𝗼𝘀𝗰𝗮𝘁𝗶 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗱𝗶𝗿𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝘀𝗮𝗻𝗶𝘁𝗮𝗿𝗶𝗲? Stanno assumendo centinaia di unità ed è giunto il momento che anche questi signori conoscano il lavoro nelle corsie di un ospedale che vive l’emergenza quotidiana del Covid-19, invece di stare all’ombra del solito pappone della politica regionale.

Sul tema della prevenzione è inutile continuare a sottolineare tutte le cose che non vanno e i sacrifici degli operatori chiamati a fare i salti mortali per garantire servizi e tamponi, mentre continuano i trasferimenti per opportunità politica dai “magazzini” di Sanitaservice alle strutture ospedaliere. Intanto la promessa del solito politico di avere una postazione a Manfredonia per fare i tamponi si è realizzata con l’inutile presenza di strutture mobili, senza che sia mai partito il servizio e per i manfredoniani continua il logorante viaggio verso la postazione di San Marco in Lamis.

Resta sullo sfondo ancora più forte la necessità di comprendere di quale ospedale parliamo, di quali prestazioni offre. In questo preciso momento è un ospedale Covid o non lo è? Credo sia giunto il momento e l’occasione per una proposta seria, che tenga conto di questi dati, proprio in rapporto allo studio epidemiologico di Manfredonia, che sicuramente delinea un quadro chiaro della salute della nostra comunità. Bisogna partire da quello studio e pretendere una visione nuova per l’ospedale di Manfredonia. Non siamo a Taranto, ma qui abbiamo pagato caro l’industria di Stato, ed i segni sono evidente ancora oggi. 𝗜𝗹 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗠𝗶𝗰𝗵𝗲𝗹𝗲 𝗘𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗵𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗼 𝘂𝗻 𝗶𝗺𝗽𝗲𝗴𝗻𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝗵𝗮 𝗮𝗻𝗰𝗼𝗿𝗮 𝗺𝗮𝗻𝘁𝗲𝗻𝘂𝘁𝗼 sul proseguo di quel lavoro, ed è giunto il tempo che qualcuno glielo ricordi.

Sulle strutture sanitarie residenziali, sono intervenuto giorni fa, con la reazione maldestra dell’imprenditore chiamato in causa di una promessa di querela. Sono pronto a rispondere delle mie responsabilità, come ho sempre fatto nella mia vita. Devo sottolineare ad oggi l’impeccabile atteggiamento dell’ASP SMAR Anna Rizzi, almeno sul piano comunicativo, di aver chiarito da subito e pubblicamente come stanno le cose, mettendo tutti nelle condizioni di dover agire con responsabilità. E in tutte le altre strutture cosa succede? Non si sa assolutamente nulla, o meglio, chi deve sapere, ad esempio i familiari, non sanno nulla.

Resto dell’idea che essere imprenditori della fragilità, presupponga una predisposizione all’ascolto e al dialogo non solo tra le quattro mura della residenza, ma con la comunità dove si opera. Se si è in difficoltà, si chiede aiuto a tutti, perché quelle fragilità sono patrimonio di tutti noi e vanno preservate e difese. Invece si assiste, in qualche occasione, all’idea che bisogna preservare l’immagine della struttura e i guadagni della stessa. Spesso gli operatori, che guadagnano meno dei loro colleghi che sono collocati nelle strutture pubbliche, lavorano più ore, subiscono ritorsioni e sono costrette a non denunciare nulla, per la semplice ragione che si ha paura di perdere il posto di lavoro. Quel maledetto lavoro, che al Sud diventa voto di scambio e sottomissione. 𝗩𝗼𝗿𝗿𝗲𝗶 𝗰𝗵𝗶𝗲𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗮𝗹 𝗣𝗿𝗲𝗳𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗙𝗼𝗴𝗴𝗶𝗮 𝘀𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝗲̀ 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗹𝗮 𝗺𝗮𝗳𝗶𝗮 𝗼 𝘂𝗻 𝗮𝘁𝘁𝗲𝗴𝗴𝗶𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗺𝗮𝗳𝗶𝗼𝘀𝗼.

Dall’esame della situazione complessiva, i tre commissari dovrebbero assumere la responsabilità di atti forti e conseguenti, prima che la situazione oltre ad essere fuori controllo, porti ad un panico diffuso tra i cittadini, ed in particolare che ci sia una fonte autorevole in grado di riferire il vero stato delle cose.

𝗦𝗲 𝗶𝗼 𝗳𝗼𝘀𝘀𝗶 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗮𝗻𝗰𝗼𝗿𝗮 𝗶𝗹 𝘀𝗶𝗻𝗱𝗮𝗰𝗼, 𝗻𝗼𝗻 𝗮𝘃𝗿𝗲𝗶 𝗮𝘃𝘂𝘁𝗼 𝗮𝗹𝗰𝘂𝗻 𝗱𝘂𝗯𝗯𝗶𝗼 𝗮 𝗱𝗶𝗰𝗵𝗶𝗮𝗿𝗮𝗿𝗲 𝗠𝗮𝗻𝗳𝗿𝗲𝗱𝗼𝗻𝗶𝗮 𝘇𝗼𝗻𝗮 𝗿𝗼𝘀𝘀𝗮 𝗲 𝗮𝗱 𝗮𝗱𝗼𝘁𝘁𝗮𝗿𝗲 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗲 𝗹𝗲 𝗺𝗶𝘀𝘂𝗿𝗲 𝗻𝗲𝗰𝗲𝘀𝘀𝗮𝗿𝗶𝗲 𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗴𝘂𝗲𝗻𝘁𝗶. 𝗠𝗮 𝗰’𝗲̀ 𝗰𝗵𝗶 𝗮𝗻𝗰𝗼𝗿𝗮 𝘀𝗽𝗲𝗿𝗮 𝗲 𝗰𝗿𝗲𝗱𝗲 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗼. 𝗟𝗼 𝘀𝘁𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗶𝗻 𝗰𝘂𝗶 𝗶𝗼 𝗵𝗼 𝘀𝗺𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗱𝗶 𝗰𝗿𝗲𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗱𝗮 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼”.

Angelo Riccardi già Sindaco di Manfredonia (FG)

Iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Puglia dal 3 ottobre 2010 nell’elenco dei Pubblicisti n. 145000