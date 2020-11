Torna a parlare Merla: “Per fronteggiare l’emergenza ho chiuso il possibile”

(fonte: sanmarcoinlamis.eu). Venti minuti intensi in cui si è discusso delle chiusure già messe in atto e di quelle già pronte se la situazione dovesse precipitare. Si è parlato anche dell’eterna “guerra” dei numeri della pandemia (nello specifico quelli diffusi ieri da TeleNorba) e delle possibili ragioni di un contagio così alto in città.

Focus anche sulle numerose (a detta del sindaco) multe già elevate, sulla querelle “Centro Anziani” e quella tra la ministra Azzolina e il Governatore Emiliano. Due parole anche sui tamponi antigenici ai dipendenti della Pubblica Amministrazione e sulla proposta di una task force di salute pubblica.

E per finire, le rassicurazioni sul suo stato di salute e sulla prossima ricandidatura in vista delle elezioni Comunali della primavera 2021.