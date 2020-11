ULTIM’ORA. Covid, San Marco: vietato bere e mangiare all’aperto

(www.sanmarcoinlamis.eu) Vietato a San Marco in Lamis il consumo all’aperto di alimenti e bevande in qualsiasi contenitore, l’uso delle panchine pubbliche e lo stazionamento nei punti più frequentati del paese. È il contenuto della nuova ordinanza emanata dal sindaco di San Marco in Lamis, Michele Merla, dopo l’aumento di casi positivi al virus Covid-19. A comunicarlo con un post apparso poco fa su Facebook è lo stesso primo cittadino.