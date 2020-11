Vico, Sementino replica alla preside: “Sposta la responsabilità su sindaco e dipartimento”

Vico del Gargano, 15 novembre 2020. È alta la tensione a Vico del Gargano, dove da alcuni giorni a tenere banco è la diatriba tra il Dirigente Scolastico dell’I.C. “Manicone-Fiorentino” Prof.ssa Donatella Apruzzese e il sindaco Michele Sementino.

Il primo cittadino, accusa che la preside non ha informato, in tempo utile, della positività di una docente. “Ieri ho ricevuto la lettera che la dirigente sta mandando ai genitori – ha riferito Sementino in un video comunicato pubblicato questa mattina sulla sua pagina Facebook – La preside ha dichiarato che ha scoperto la positività della prima insegnante l’1 novembre, e che essa avrebbe eseguito un tampone rapido. Il giorno successivo, anche la seconda insegnante ha comunicato di sentirsi poco bene e che avrebbe anche lei il test del tampone. Il risultato del test, ci dice sempre la preside, l’ha ricevuto il 6 novembre. Il risultato del tampone rapido si ha dopo mezz’ora, non trascorrono cinque giorni. Questa è già una falsa comunicazione – e ha proseguito – Lei ha detto che ha comunicato la positività dell’insegnante al dipartimento sanitario, e che solo il dipartimento deve procedere alla comunicazione.

Non è vero, il dipartimento, quando viene contattato, indica alla dirigente di comunicare ai genitori e ai propri figli di mettersi in quarantena. I dirigenti scolastici hanno l’obbligo di comunicare al sindaco quello che sta avvenendo all’interno della scuola. Non voglio fare guerra a nessuno, specie in questo periodo. Il mio obiettivo è di mettere in sicurezza la nostra salute e quella dei nostri figli”.

Sempre nel video comunicato, il sindaco ha informato la cittadinanza che il numero dei positivi a Vico del Gargano è salito 14. “In maniera ufficiale siamo a 7, ma posso dirvi, perché sono stato contattato da chi è risultato positivo, che siamo arrivati a 14”.

Articolo di Valerio Agricola