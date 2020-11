“Vìola week”, la settimana contro la violenza di genere attraverso il web

Foggia, 15 novembre 2020. Un anno fa la commissione vìola dell’Ordine dei Medici di Foggia, insieme all‘ Associazione “Vìola dauna” era in Prefettura con altre istituzioni locali per sottoscrivere il protocollo d’intesa “Vìola”, una rete territoriale per la prevenzione e il contrasto al fenomeno della violenza nei confronti delle donne, dei minori e il sostegno alle vittime di violenza. Lo ricorda sulla sua pagina facebook l’associazione insieme alle iniziative che si svolgeranno online dal 23 al 28 novembre, cioè in occasione della giornata della violenza contro le donne.

“Nonostante la pandemia, il nostro lavoro non si ferma e ne é una testimonianza il ciclo di seminari “Vìola Week” che saranno trasmessi in remoto sulla nostra pagina facebook, sul sito dell’associazione e sul sito dell’Ordine dei Medici-Chirurghi della provincia di Foggia nei prossimi weekend. Gli effettivi del virus sono disastrosi e occupano risorse umane ed economiche, ma non hanno bloccato le conseguenze tragiche della violenza che giorno dopo giorno silenziosamente fa le sue vittime: è di questi giorni, infatti, la notizia dell’uccisione di moglie e figli da parte di un uomo, solo perché lei aveva deciso di separarsi.

E questo come diciamo sempre è solo la punta di un iceberg! Quest’anno nonostante l’impegno in prima linea in qualità di medici contro la SARS-CoV-2 e l’impossibilità ad organizzare un evento congressuale come negli anni precedenti, abbiamo deciso di creare un evento di sensibilizzazione social, una sorta di finestra aperta sul web dalla quale professionisti ed esperti parleranno della violenza con dei video che verranno pubblicati giornalmente. Una settimana dedicata alla violenza per un maggior coinvolgimento delle scuole, i cui ragazzi potrebbero cogliere spunti di discussione importanti dai vari video e trarne delle conclusioni atte a potenziare la crescita umana e culturale degli stessi”.