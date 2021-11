(nota stampa). “La coalizione di centrosinistra dice che Rotice vuol dire Riccardi, e quindi che votare Rotice significa non operare nessun cambiamento.

Che è Rotice che negli ultimi 10 anni ha sempre condiviso la programmazione elaborata da Angelo Riccardi Che è sempre Rotice – scrivono – che ha sostenuto con impegno ed il sostegno di tutti i suoi amici Angelo Riccardi alle primarie del 2014 (in quella occasjone il candidato Prencipe perse malamente le primarie del PD). E che è Rotice che l’ex sindaco Angelo Riccardi ha deciso di votare al ballottaggio.

A noi piacerebbe ricordare all’ex sindaco Prencipe che con il suo governo dal 1995 al 2000 fu spostata la sede Asl da Manfredonia a Cerignola, per la successiva costruzione di un nuovo ospedale proprio a Cerignola, dove la sua compagna di partito Elena Gentile, assessore alla sanità regionale, fece trasferire i fondi. Se oggi abbiamo un ospedale non all’altezza lo dobbiamo a loro che fecero chiudere i reparti uno dietro l’altro, facendolo declassare ad ospedale di base e togliendoci anche il diritto di nascere Manfredoniani.

Vorremmo sapere dall’ex sindaco Prencipe come mai il suo amico e consigliere regionale Campo mentre ci rassicurava sulle sorti del San Camillo non si opponeva alle logiche di partito che invece ne decretavano la umiliazione e il sostanziale smantellamento. Preferì quest’ultimo tacere per essere ricandidato alla regione? Ora che, a quanto pare, i 5 stelle non vogliono apparentarsi con la sinistra, non avrà mica paura di perdere come già capitato alle primarie contro Riccardi? Ora capiamo l’annullamento del comizio di Prencipe, che non può più incantare nessuno con promesse sull’ospedale e su occupazione. Non avendo in programma altro preferisce tacere, come fece dal 1995 al 2000.

Questa volta caro “ex” sindaco non riuscirai ad incantare i manfredoniani e non riuscirai a screditare una persona pulita come l’ing. Gianni Rotice, il quale, a differenza di quelli che ti accompagnano, non ha bisogno dello stipendio da sindaco per vivere ma si offre gratuitamente per risollevare le sorti di questa città andata allo sfascio da 25 anni di malgoverno.

Segreteria cittadina Cisnac