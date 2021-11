Elezioni di altri tempi. Michele Magno, il suo fascino e il tappeto rosso di mio padre

Manfredonia, 15 novembre 2021. Vado con i ricordi a tempi molto lontani: gli anni Cinquanta del secolo scorso. Quelli della mia infanzia prima degli studi universitari che mi allontanarono da Manfredonia.

Con tutta la famiglia abitavamo in un appartamento con ingresso da un portone di fronte la chiesa Stella Maris. Dai balconi potevamo osservare tutto quanto avveniva in strada. A poca distanza, un centinaio di metri, la sartoria di mio padre, in anni nei quali gli abiti confezionati non avevano ancora sostituito quelli cuciti. Era usanza in tutta la città sedersi ai lati degli ingressi trascorrendo serate intere, osservando, salutando e parlando con tanti che passeggiavano tranquillamente.

Ricordo benissimo una sera successiva ad una vittoria elettorale di Michele Magno, con il Partito Comunista che organizzava il comizio di ringraziamento nella piazzetta Stella Maris dove un tavolo lungo con tappeto rosso era pronto ed illuminato per i relatori. Un corteo con tantissima gente festosa, con bandiere rosse che sventolavano. In prima fila Michele Magno il quale, giunto a poca distanza dall’ingresso della sartoria, ha rivolto a mio padre un garbato sorriso, un breve saluto col gesto della mano: dal movimento delle labbra ho capito una parola, grazie, che non si poteva ascoltare per il frastuono ed i rumori vari.

Rientrati nell’interno della sartoria, e con noi le sedie, mio padre mi ha detto: “spesso in queste circostanze faccio dono di un tappeto di velluto rosso per il tavolo. Queste sono tutte brave persone che chiedono soltanto di poter lavorare e vivere a Manfredonia, senza essere costretti ad andare al nord o all’estero. Li capisco benissimo. Sai, mi chiamano il parigino non perché ho fatto un viaggio di vacanza a Parigi, ma perché a vent’anni a Napoli e a Roma mi consideravano sempre sarto apprendista per non pagarmi, mentre a Parigi mi hanno pagato dal primo giorno”.

Trascorsi tantissimi anni agli inizi del Duemila, avendo pubblicato un volume sull’ospedale di Manfredonia San Camillo De Lellis, ho voluto consegnare personalmente una copia a Michele Magno, che nel frattempo aveva abbandonato la politica attiva, e, dopo una telefonata, sono andato a casa sua accolto con grande simpatia.

Rientrando a casa avvertivo una piacevole sensazione, di soddisfazione e di orgoglio. Alle soglie dei sessant’anni, ero contento per quanto avevo fatto, conseguenza evidente del fascino che la figura carismatica di Michele Magno esercitava su di me. Mi sono chiesto il perché: i motivi potrebbero essere tanti. Una cosa è certa: questo episodio del tappeto rosso è impresso nella mia mente, lo ricordo e lo ricorderò sempre.

Sono campagne elettorali di altri tempi, quando i politici, ricordo anche Berardino Tizzani, pur avendo idee diverse se non opposte, si rispettavano sempre, cosa che oggi accade molto di rado.

Lorenzo Pellegrino

Società di Storia Patria per la Puglia – Bari

Presidente della Sezione di Manfredonia