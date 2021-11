Manfredonia, arrivata la troupe cinematografica de “Ti mangio il cuore”

Manfredonia (Foggia), 15/11/2021 – Sono giunti da questa mattina a Manfredonia diversi camion di produzione cinematografica della Indigo Film s.r.l. per la realizzazione di alcune riprese de “Ti mangio il cuore” del regista Pippo Mezzapesa e con protagonista la cantante Elodie, all’esordio in una pellicola. Così come indicato da un’ordinanza comunale i mezzi resteranno fino alle ore 18.00 del giorno 17 novembre 2021. La presenza di un camion di produzione all’interno del perimetro di un ristorante potrebbe indicare il possibile sito per le riprese. Anche perché le condizioni meteo proibitive difficilmente permetteranno ciak all’esterno. Finora cast e mezzi hanno girato ad Ascoli Satriano e la pellicola ha potuto arricchirsi della presenza dell’attore Michele Placido, originario proprio della cittadina foggiana e del figlio Brenno. Dopo Manfredonia le riprese dovrebbero proseguire sul Gargano e precisamente a Carpino.

Fonte: facebook

Ti mangio il cuore: trama



Puglia, dimenticati da Dio gli altopiani del Gargano sono contesi da criminali che sembrano venire da un tempo remoto. Una terra da far west, in cui il sangue si lava con il sangue. A riaccendere l’odio tra due famiglie rivali, un amore proibito: quello tra Andrea, erede dei Malatesta, e Marilena, la bellissima moglie del boss dei Camporeale. Una passione impossibile da estirpare che travolge la ragione e riaccende la guerra tra i clan. Tratto dall’omonimo libro-inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini edito da Giangiacomo Feltrinelli Editore Ti mangio il cuore è un gangster movie e una grande, tragica storia d’amore.