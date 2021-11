Manfredonia, si moltiplicano i casi di vandalismo di minori in centro

Manfredonia (Foggia), 15/11/2021 – Una vera e propria piaga che sta interessando la cittadina sipontina negli ultimi mesi e che non accenna a diminuire: sono gli atti di vandalismo commessi da minori. Spesso commessi per il solo “piacere” di farli senza alcun ritorno economico.

Da giorni si moltiplicano segnalazioni di ragazzi, sia in zona Croce che Monticchio, che si “divertono” ad aprire le portiere delle auto in movimento. “A me mie capitato in zona Monticchio” riporta Luigia sui social. “Ero in macchina e in movimento ho sentito aprire lo sportello di dietro a me. Non avevo nulla dietro né spesa e né borsa”.

Altri atti vandalici sono stati osservati di recente nella centralissima via Palatella. “Salve, vorrei informarvi di un fatto accaduto ieri. In via Gaetano Palatella, 3 ragazzini (foto incluse) facevano casino. Con quel carrello blu rubato chissà dove. Hanno rubato anche dei panni da uno stendino fuori una casa. Le foto non sono chissà che, ma più o meno si intravede chi è. Voglio informarvi che non abbiamo fatto in tempo, ma la prossima volta mio marito e il suo amico vi intrattengono fino a quando non arriva la polizia!”