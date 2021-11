Manfredonia, “Tre ragazze hanno tentato di rapinare un vecchietto”

Manfredonia (Foggia), 15/11/2021 – Una nuova segnalazione di tentato furto ai danni di un anziano a Manfredonia giunge alla redazione di Stato Quotidiano. “Questa mattina verso le 10 in via Palatella 3 ragazze hanno tentato un furto fermando un vecchietto con la macchina.

L’hanno fatto parcheggiare e mentre una parlava attraverso il finestrino, l’altra è entrata dentro. In questi attimi sono intervenuto io e un altro ragazzo e subito se ne sono scappate.

Le ho seguite per mezz’ora, io ero in macchina e si sono recate presso il cimitero. Il loro obiettivo sono gli anziani: bussano le porte e se vedono qualche anziano aprire lo mettono in chiacchiera fino a quando non entrano. Avvisate i vostri nonni e genitori più anziani di stare attenti e di chiamare subito i carabinieri”.