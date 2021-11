Prencipe a Monticchio “Nessuna promessa effimera o di convenienza”

Manfredonia (Foggia), 15/11/2021- “Mattinata trascorsa a Monticchio dove ho incontrato tanti concittadini, e con loro, diversi negozianti, che mi hanno manifestato stima e affetto. Ho ascoltato con attenzione i piccoli e grandi problemi che mi sono stati sottoposti. Com’è mio stile, nessuna promessa effimera o di convenienza, ma solo l’impegno a far funzionare la macchina amministrativa per risolvere i problemi legati ai servizi essenziali (come la manutenzione e la pulizia delle strade) ed a coinvolgerli sin dall”inizio nella soluzione dei problemi determinanti per la rinascita della nostra Manfredonia. Dal pomeriggio e per l’intera settimana riprenderò il cammino iniziato sin dall’inizio della campagna elettorale”.

Lo riporta il candidato Sindaco Gaetano Prencipe.