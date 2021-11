Prencipe “Manfredonia deve rinascere facendo leva sulla bellezza”

Manfredonia (Foggia), 15/11/2021 – “Quanta gente in piazza del Popolo, su corso Manfredi, per le vie del centro cittadino. Manfredonia può e deve rinascere facendo ricorso alle migliori energie e facendo leva sulla bellezza. Per l’intera giornata, insieme ai candidati della Rete Civica, Democratica e Popolare ed ai nostri sostenitori, abbiamo contribuito e partecipato ad animare i luoghi della socialità, quelli che ci siamo impegnati a rendere più attraenti e accoglienti con interventi mirati di valorizzazione e promozione.

È stata davvero una bella giornata di bella politica”.