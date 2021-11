Valutazioni immobiliari: gli impatti del Bonus 110 nel 2021

(nota stampa). Il Superbonus 110% sta avendo un grande impatto sul mercato immobiliare.

Non dobbiamo, infatti, dimenticare che ci sono state moltissime richieste per usufruire delle agevolazioni statali che riguardano la messa a punto di un’importante efficienza energetica degli edifici.

Sicuramente questa richiesta non può non avere degli effetti sullo sviluppo del mercato, soprattutto in termini di domanda e di offerta.

Ci sono da considerare tutti gli effetti che il meccanismo del Superbonus 110% ha messo in moto.

Come il Superbonus 110% ha modificato il valore degli immobili

Fra questi effetti non possiamo fare a meno di dimenticare il fatto che la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali per il miglioramento dell’efficienza energetica ha determinato anche una consapevolezza maggiore per ciò che concerne il valore degli immobili.

Infatti da un lato la possibilità di riqualificare dal punto di vista energetico un edificio riduce le spese necessarie per il riscaldamento e per il raffrescamento e dall’altro consente di migliorare le nostre abitudini, anche dando un contributo concreto alla sostenibilità ambientale.

Ma un’abitazione più efficiente dal punto di vista delle performance energetiche è di certo una casa che vale di più.

C’è stata una consapevolezza maggiore di come il fattore dell’efficienza energetica possa avere molte potenzialità da sfruttare nel determinare il valore di mercato degli immobili.

Chiaramente tutto ciò ha dei risvolti molto importanti anche sul prezzo, perché si parla di vero e proprio effetto prezzo Superbonus.

Nel determinare il prezzo di un immobile nel mercato di riferimento incidono diversi fattori e sicuramente la possibilità di aumentare l’efficienza energetica degli edifici è uno di questi fattori che oggi sta assumendo sempre più importanza e che è destinato ad averne di più in futuro.

Facciamo un esempio per rendere più chiaro ciò che vogliamo dire.

Possiamo dire che il Superbonus e la possibilità di usufruirne hanno portato ad un aumento del valore del 10%.

È chiaro perché il prezzo aumenta, perché l’acquirente che compra un appartamento di una classe energetica superiore può avere a disposizione dei costi energetici più bassi che nel tempo potranno costituire l’opportunità di ammortizzare il prezzo in più che ha pagato.

Non si può fare a meno di considerare come le stesse condizioni siano quelle che riguardano la capitalizzazione per quanto riguarda i prezzi degli affitti.

Mettiamo il caso di un appartamento in un edificio di classe energetica D, che può essere affittato a 500 euro al mese.

Lo stesso appartamento, con le medesime caratteristiche, può essere dato in affitto ad un prezzo più alto, perché l’inquilino può risparmiare sulle bollette nel corso del tempo.

Come può fare chi vuole vendere

È assolutamente sconsigliato improvvisare e procedere per step precisi è fondamentale.

Il valore di partenza dell’immobile che si vuole vendere è fondamentale.

Consultare il borsino immobiliare, come sottolinea Likecasa.it, è molto importante.

Tramite il borsino immobiliare si può risalire al valore di partenza.

Dopo aver effettuato questa operazione bisogna incaricare un perito specializzato che partendo dal valore dell’immobile calcolerà l’incremento del valore basandosi sulla classificazione energetica raggiunta dall’immobile a seguito degli interventi apportati grazie al Superbonus 110%.

L’aumento di valore dell’immobile potrà in ogni caso ritenersi più che giustificato non solo per il fatto che avrà modo di beneficiare di costi energetici molto più bassi ma non avrà a che fare nel medio e lungo periodo con costi di manutenzione.

La certificazione energetica influisce in maniera determinante

Quindi è chiaro che il Superbonus 110% con gli interventi di riqualificazione può portare ad avere una migliore commercializzazione degli immobili sia per quanto riguarda le vendite, sia per quanto riguarda la possibilità dell’affitto.

Il mercato immobiliare, soprattutto dal punto di vista della domanda, considera molto positivamente la caratteristica della differenza della classificazione energetica.

Infatti incide molto sia dal punto di vista quantitativo che dal punto di vista qualitativo.

Ecco perché può influire in maniera determinante nel determinare il prezzo ideale a cui vendere o in base al quale dare in affitto un appartamento.

È chiaro che un acquirente, di fronte a due appartamenti identici, con lo stesso prezzo sceglie l’immobile con le bollette meno care, per ragioni di convenienza che sono facilmente comprensibili.

Lo stesso atteggiamento si riscontra per quanto riguarda un appartamento dato in affitto.

Il fattore di poter risparmiare dal punto di vista energetico è sempre molto determinante.

Il mercato si appresta a conoscere nuovi sviluppi proprio in seguito all’incidenza che, nel corso degli anni, può portare alla riqualificazione energetica tramite le possibilità messe a disposizione dal Superbonus 110%.

Non possiamo non tenerne conto, se vogliamo anche fare delle previsioni più precise per quello che sarà il mercato immobiliare del prossimo futuro.