Venturino: “Un Patto di Unione per fare volare la Capitanata” (Foto)

Statoquotidiano.it, Foggia, 15 novembre 2021. Oggi è una giornata importante per la Capitanata: dopo diversi anni, le maggiori forze positive del territorio sono decise e soprattutto unite dalla mission comune di rendere finalmente operativo lo scalo foggiano.

Tanti gli sforzi profusi in questi anni dal Comitato VolaGinoLisa, un tempo con la lunga presidenza della compianta Dott.ssa Marialuisa D’Ippolito, oggi con il Presidente Prof. Sergio Venturino. Per citare solo due delle figure più rappresentative, ma il Comitato ha potuto contare sempre su numerosi volontari che in questi anni non hanno mai gettato la spugna. Venturino, imprenditore, manager ed ex pilota oltre che grande appassionato di aviazione, ha dimostrato una particolare decisione nel portare a casa il risultato, a volte esternando toni anche abbastanza duri, non nascondendo mai le numerose delusioni subite. L’opinione pubblica è sbigottita dinanzi ad un “teatrino senza risultati” che sta portando solo danni al territorio, che da anni attende risposte concrete ed una valorizzazione mai pervenuta, tante promesse ma effettivamente con uno scalo ancora non funzionante. I cittadini questa volta chiedono dignità, risultati riguardanti infrastrutture necessarie e funzionali ad una visione di sviluppo e cambiamento.

La giornata di oggi in Camera di Commercio, incentrata su un laboratorio propositivo e concreto di proposte fattive per lo scalo, è forse l’unica iniziativa di questa portata che vede tutti gli attori principali di Capitanata, uniti con un unico scopo. Presenti oggi i più rappresentativi esponenti politici del territorio, numerose le iniziative già intraprese per fare luce sugli scogli da oltrepassare, diverse le idee che saranno messe in campo in futuro. Le difficoltà che bloccano il “Gino Lisa” andranno analizzate in maniera più approfondita sia su tavoli regionali che nazionali: presenti all’appello tutte le forze politiche senza distinzione di bandiera, un evento più raro che unico per la provincia di Foggia. Tutti pronti non solo a fare proposte, ma anche a firmare un “Patto di Unione”, un documento da inviare ad Aereoporti di Puglia, ma anche un impegno comune con la necessità di tradursi in qualcosa di concreto.

Un incontro in presenza molto partecipato presso la Camera di Commercio, nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti ma non solo, numerosi cittadini hanno potuto seguire l’iniziativa anche in diretta streaming sulla pagina ufficiale del Comitato. Un segno positivo non da poco, che sottolinea la volontà di coinvolgere il più possibile la cittadinanza, rendendola partecipe e protagonista. Tra i temi trattati è stato citato spesso anche quello della seconda stazione.

Grande sostegno all’iniziativa anche da parte della Camera di Commercio di Foggia e dal suo presidente Damiano Gelsomino: una “battaglia per lo sviluppo” importante e condivisa dall’ente. Presente il Dott. Vasile, Vicepresidente di Aereoporti di Puglia, grande assente il Presidente Emiliano, che sembra non fosse stato invitato. Importante la presenza del Sindaco di Vieste Nobiletti, centro turistico del Gargano campione di presenze.

Mario Furore, eurodeputato M5S, ha tuonato: “Utilizzati fondi europei CIPE per organizzare infrastruttura per Protezione Civile, che attualmente a Foggia non c’è. L’ Europa ci chiede intermodalità, c’è bisogno di infrastrutture operanti e connesse tra loro. Importante l’aereoporto ma anche la seconda stazione ed il porto di Manfredonia. Serve cronoprogramma certo da parte di ADP e Regione Puglia, la Capitanata non può più essere presa in giro”.

Tra gli interventi più significativi quelli del Dott. Fabio Porreca, ex Presidente della Camera di Commercio di Foggia, del Senatore pentastellato Marco Pellegrini, abbastanza duro con ADP, dell’ex consigliere comunale foggiano Pasquale Cataneo, in rappresentanza del Movimento 24 Agosto Equità Territoriale. Interventi di particolare interesse e rilevanza anche quelli dell’On. Antonio Tasso e del Dott. Ricci della UIL, in rappresentanza dei sindacati.

Impegno a portare avanti questa mission preso anche da parte dell’On. Rosa Menga, da qualche tempo particolarmente interessata alla questione e molto attiva su questo fronte. Grande interesse al problema mostrato anche dagli On. Angiola e Lovecchio. A dare il loro contributo anche esponenti di associazioni, ordini professionali, semplici cittadini e imprenditori del settore turismo come Maria Guglielmi titolare di Italian Lands. Si citano per il mondo dell’associazionismo Ass. Genoveffa De Troia e FareAmbiente. Intervento anche da parte dell’Ing. Amodeo di Progetto Moldaunia. Presenti esponenti regionali di centrodestra, fronte particolarmente compatto per l’occasione, con Giandiego Gatta, De Leonardis e Splendido, da notare invece l’assenza di nomi rilevanti del PD come Raffaele Piemontese, mancanza che fa sentire il suo peso. Hanno partecipato invece la segretaria Lia Azzarone e l’On. Bordo. Tra i rappresentanti del settore trasporti presente Vincenzo Cataneo del sindacato Fast Confsal ed i rappresentanti di Ferrovie del Gargano. Si tratta chiaramente solo di una parte della rappresentanza presente stamattina a fare proposte e raccogliere idee: la Capitanata torna a credere nel riscatto e sognare un futuro migliore.

A cura di Gianluigi Cutillo, 15 novembre 2021

Fotogallery Enzo Maizzi: