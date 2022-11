Al via test Pfizer/BioNTech per vaccino unico Covid-influenza

FOGGIA, 15/11/2022 – Da un vaccino unico per Covid e influenza, la cui sperimentazione è appena partita negli Stati Uniti, a quello per l’Hiv. La tecnologia a mRNA, innovativa e flessibile, rivoluzionerà il modo di vaccinare ma anche quello di affrontare malattie come i tumori. A fare il punto sulle prospettive accelerate dalla pandemia è stato uno speciale AnsaIncontra, andato in onda su Ansa.it.

“E’ da poco partita- spiega Valentina Marino, direttore medico Pfizer Italia – la sperimentazione clinica di fase 1 condotta da Pfizer e BioNTech per un vaccino per il Covid aggiornato a Omicron 4 e 5 combinato con quello per l’influenza stagionale, che si somministrerà con una sola iniezione. A renderlo possibile, la tecnologia a mRna (acido ribonucleico messaggero), che è in grado di adattarsi facilmente a nuove varianti, visto che virus di influenza e Covid mutano velocemente. E ci sono sperimentazioni avviate anche per la cura di Hiv e tubercolosi”. Sono però in corso anche ricerche per un possibile utilizzo l’mRna per la cura di tumori. “L’mRna permette di spegnere ciò che è alla base dell’insorgenza di una malattia o di un tumore – prosegue il direttore medico Pfizer Italia – ed essendo molto adattabile permette di targhettizzare, ad esempio, le cellule di melanoma, tumore della prostata o ovocitario. E’ iniziata la corsa: man man che avremo dati potremo portare vaccini e cure nuove”.