Come scegliere i migliori siti di scommesse esteri per i giocatori svizzeri

La maggior parte dei siti di scommesse svizzeri si concentra principalmente sugli sport più seguiti e in particolare i tornei svizzeri. Ma che succede se gli scommettitori svizzeri vogliono vivere un’esperienza più internazionale? Se desiderano scommettere sugli sport statunitensi come il basket o sui migliori campionati di calcio europei? Sebbene siano disponibili alcune opzioni, sono molto poche e gli allibratori svizzeri non riescono a colmare questo vuoto. Per questo motivo i giocatori si rivolgono ai bookmaker internazionali per allargare i propri orizzonti sul panorama delle scommesse sportive online.

I bookmaker internazionali sono popolari grazie all’ampia varietà di sport disponibili, campionati, mercati e quote competitive che riescono a offrire. Se combiniamo tutte queste caratteristiche a un KYC più semplice, l’uso di criptovalute e di carte di credito, ed avrete un’esperienza di gioco completa a 360 gradi. Il risultato della combinazione di tutte queste caratteristiche, e altre ancora, è un pacchetto attraente, che forse non gode del prestigio degli allibratori svizzeri, ma di certo offre una prospettiva diversa all’attività di scommessa degli utenti svizzeri.

I migliori bookmaker internazionali

Sono molti e vari i vantaggi che offrono i siti di scommesse internazionali. Tuttavia, per prima cosa, gli scommettitori svizzeri dovrebbero fare la scelta giusta, che combina un’offerta di scommesse almeno sufficiente e affidabilità del sito web. Prima di iscriversi a un sito internazionale qualsiasi, i giocatori svizzeri ne dovrebbero verificare affidabilità, tempi di prelievo, varietà dei mercati disponibili, offerte di scommesse e metodi di pagamento, tra le altre cose.

Tipi di siti di scommesse stranieri

In base alla ricerca dei giocatori svizzeri, i siti scommesse esteri possono essere suddivisi in diverse sottocategorie. A seconda dello sport, ci sono molte opzioni tra cui scegliere, come i siti di calcio, ippica o cricket. Inoltre, supponiamo che vogliano utilizzare le criptovalute per finanziare un conto e piazzare le nostre scommesse. In questo caso, i giocatori svizzeri possono rivolgersi ai siti che accettano criptovalute. Ecco alcune delle categorie più ricercate dai giocatori svizzeri.

Siti di scommesse internazionali sul calcio

Il re degli sport attira, ovviamente, la maggior parte dell’attenzione. Se amate scommettere sulle vostre squadre preferite della Premier League o della Serie A italiana, cercate i migliori siti di scommesse sul calcio internazionale. L’aspetto positivo di questi è che troverete quote elevate sui campionati più popolari d’Europa, ma avrete anche la possibilità di scommettere sui campionati di tutto il mondo, anche nelle categorie inferiori e minorenni. Inoltre, sono disponibili moltissimi mercati su cui scommettere, come over/under e antepost.

Siti di scommesse internazionali sul cricket

Anche il cricket è uno sport molto popolare in Svizzera e i siti di scommesse sportive internazionali offrono più opzioni rispetto alle scommesse sportive offerte dai siti svizzeri. I giocatori svizzeri avranno la possibilità di scommettere sulle competizioni europee e su molte altre a livello mondiale, come le Ashes, il T20 e la Coppa del Mondo di Cricket ICC, tra le altre.

Siti di scommesse internazionali per le corse di cavalli

Scommettere su un bookmaker di fama internazionale è la soluzione migliore se non si vuole scommettere solo sulle corse svizzere. Gli appassionati possono scommettere su corse he si svolgono negli Stati Uniti, Sudafrica, Australia, Francia ed Emirati Arabi, tra gli altri. Naturalmente, maggiore è il numero di eventi disponibili, maggiori saranno le opzioni di scommessa.

Siti di scommesse che accettano criptovalute

I giocatori alla ricerca di un approccio di nuova generazione all’attività di scommessa possono trovarlo nei siti di scommesse che accettano criptovalute. Gli scommettitori svizzeri possono utilizzare portafogli crypto per ricaricare i propri account. Se l’operatore di gioco ha un approccio esclusivamente crypto, gli scommettitori possono utilizzare Bitcoin, Ethereum o Litecoin per ricaricare i conti. D’altra parte, se il bookmaker accetta le criptovalute ma non offre un portafoglio crypto, i fondi dei giocatori saranno convertiti in denaro convenzionale. Trova i migliori bookmaker Bitcoin!

I vantaggi dell’utilizzo di siti di scommesse sportive internazionali

I giocatori svizzeri sono stanchi delle numerose restrizioni imposte nel loro paese, del lungo processo di verifica e del divieto di utilizzo di alcuni metodi di pagamento. Dimenticate tutto questo. I bookmaker internazionali offrono ai giocatori la possibilità di superare tutti gli ostacoli sopra menzionati grazie a una procedura KYC più semplice, all’opportunità di utilizzare metodi di pagamento non disponibili in Svizzera e di scommettere “in sordina”. Vediamo tutti i vantaggi di scommettere con i siti di scommesse non svizzeri:

Processo di verifica semplificato

Prelievi rapidi

Pagamenti con criptovalute

Le vincite non sono tassate

Gli scommettitori autoesclusi sono i benvenuti

Scommesse anonime

Più mercati e sport disponibili

Trova i migliori siti di scommesse in Svizzera: https://casinosvizzera.online/scommesse-sportive-svizzera/

Conclusioni

Naturalmente, scommettere sui siti di scommesse internazionali è sicuro al 100% se si scelgono quelli più popolari e affidabili. Ci sono molti siti in giro che fanno grandi promesse, ma poi si rivelano solo una delusione. Tuttavia, se i giocatori svizzeri decidono di attenersi solo a quelli affidabili recensiti dagli esperti di scommesse, allora sicuramente le società di scommesse sportive internazionali daranno più valore all’attività di scommessa dei giocatori svizzeri. (nota stampa).