Coppa Italia, verso Foggia-Crotone. Mister Gallo: “Si è creato un legame forte”

Vigilia di Coppa Italia per il Foggia che domani sera, alle 20.30, allo stadio Zaccheria, affronterà il Crotone per un posto nei quarti di finale della competizione. Nel pomeriggio è intervenuto in sala stampa, mister Fabio Gallo per analizzare il momento della sua squadra. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

“Si cerca di prepararla nel miglior modo possibile, considerando i pochi giorni a disposizione e faremo il massimo per provare a passare il turno. Qualcosa devo cambiare, perchè è una partita di spessore contro la terza forza del campionato. Per chi sarà chiamato in causa sarà una prova da rispettare e da prendere con il massimo dell’attenzione. Papazov è fuori, Nicolao rientrerà con noi giovedì perchè ha preso una bella influenza ed il resto qualcuno ha acciacchi e con stanchezza dovuto al dispendio di energia, il resto a disposizione. Io so di essere arrivato qui con qualcuno che mi conosceva poco. Arrivo da dieci anni di esperienza. Ho allenato in serie B, squadre di blasone come Como, Ternana, Potenza. Mi ritengo che per la piazza di Foggia potevo essere uno sconosciuto. Mi sono detto, se mi apprezzeranno, lo faranno per quello che saprò dare a questa squadra. Il legame che penso si sia creato con i tifosi del Foggia lo percepisco in tutti i momenti che sono a contatto con la città, anche se non sono molti perchè sono abbastanza riservato. Quello che percepisco nel quotidiano, è una persona che stanno apprezzando per il lavoro che sta facendo, per come si comporta nei riguardi dei propri giocatori, dei giornalisti e del pubblico. Un legame molto forte. Quando fui chiamato, sentivo di andare. Mi sento un allenatore che si è conquistato, con i fatti, la stima.

A cura di Antonio Monaco. Foggia, 15 Novembre 2022