Il prof. Orsini a Manfredonia nel convegno “La pace: un diritto da costruire”

MANFREDONIA (FOGGIA), 15/11/2022 – “La mia vita professionale è quasi completamente assorbita dagli impegni accademici. Chiedo scusa a tutte le associazioni di volontariato e studentesche che mi hanno invitato a parlare ai loro convegni e a cui ho detto no in questi nove mesi. Sto cercando di rimediare, iniziando da Manfredonia, nella bellissima Puglia.

Negli ultimi nove mesi, ho ricevuto oltre mille inviti in trasmissioni ed eventi di ogni tipo in presenza, Facebook e youtube. Sono costretto a scegliere per mancanza di tempo. Al primo posto pongo le associazioni che promuovono la cultura della pace, del dialogo interreligioso e della lotta contro tutti i tipi di radicalizzazione, a iniziare dalla nostra. Non sono interessato ad avere ragione. Sono interessato a sollevare dubbi. Non vi viene il dubbio che le politiche occidentali in Ucraina, basate unicamente sulla contrapposizione frontale contro la Russia ben prima del 24 febbraio 2022, abbiano portato alla distruzione di quel Paese?

Non vi viene il dubbio che il blocco occidentale guidato da Biden stia facendo di tutto per alimentare il conflitto anziché operare per attenuarlo? Non vi viene il dubbio che la Russia si sia ritirata da Kherson non perché voglia evitare il massacro, ma perché vuole organizzarlo meglio nel caso in cui la guerra vada avanti? Non vi viene il dubbio che la diffusione dell’odio contro i russi sia una forma di radicalizzazione e di estremismo? Non vi viene il dubbio che, se in Ucraina sono morti circa 450 bambini, sia anche colpa delle nostre politiche di guerra decise da Biden e da Stoltenberg?

Non vi viene il dubbio che i media dominanti dicano che la Russia non lancerebbe mai l’arma nucleare per non spaventarci e creare consensi intorno all’invio di armi pesanti a Natale e la chiusura a ogni forma di dialogo con il Cremlino? Non vi viene il dubbio che Xi Jinping e Biden condannino tutti i giorni l’uso dell’arma nucleare perché sanno che stiamo correndo verso quel tipo di scenario? Non vi viene il dubbio che Biden supplichi in ginocchio tutti i leader mondiali di condannare l’uso dell’arma nucleare perché sa che siamo sempre più vicini alla sua deflagrazione? Il compito di un professore universitario nelle società libere non è avere ragione, ma indurre alla ragione. A me non interessa che mi venga data ragione.



Mi interessa ragionare. Grazie con tutto il cuore per l’invito che mi giunge da Pax Christi Italia. Non vedo l’ora di conoscervi. Grazie per tutto quel che fate per un mondo migliore.

Questa sera sarò a Carta Bianca ore 22,40“. Lo riporta Pagina Alessandro Orsini.