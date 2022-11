“Il rifiuto è mio e non lo cedo”, il sindaco di S. Severo su impianti in tilt

Statoquotidiano.it, 15 novembre 2022. Sindaco, ma se fosse il primo cittadino di Foggia cosa farebbe con la monnezza per strada? È la domanda che abbiamo rivolto a Francesco Miglio, sindaco di S. Severo, uno dei paesi più popolosi della Capitanata.

Oggi Francesco Miglio è stato nel capoluogo: “Sì, ho visto, la situazione è molto critica, anche noi a S. Severo registriamo dei problemi ma non stiamo messi così, è certamente migliore, non si vede la monnezza in strada”. Sindaco di Foggia? “No, mi basta già occuparmi di S. Severo. Posso dire che da quando lo sono, da otto anni e mezzo, ciclicamente si sono verificati dei problemi nello smaltimento dei rifiuti, segno che, evidentemente, il sistema non regge e non li contiene più tutti. In genere capitava d’estate”.

Invece siamo in autunno e la situazione della monnezza a Foggia è non degna di un paese civile. “Bisogna pensare a potenziare il sistema che ha certamente delle criticità, questo nel medio e lungo termine, senza dare pagelle o attribuire responsabilità, ma è un discorso che noi amministratori dobbiamo affrontare con decisione”.

A proposito della raccolta differenziata che a Foggia non è mai partita aggiunge: “La percentuale della differenziata a Foggia è molto bassa, cioè quella del Comune più popoloso, e questo indice parecchio su tutta la Capitanata. Ma sicuramente c’è un problema da risolvere nell’immediato, io penso che i Comuni, se si trovano in difficoltà, devono poter essere autorizzati a portare i rifiuti altrove, nell’impianto che è disposto a riceverli, preferirei pagare qualcosa in più in trasporto ma non tenere la città in queste condizioni”. E perché non avviene? “C’è un po’ la mentalità del rifiuto che è ‘mio’, nessuno è disposto a cederlo, anche in casi di estrema difficoltà”.