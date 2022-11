La Ferrari smentisce l’addio di Binotto: “Voci totalmente prive di fondamento”

Automoto.it Manfredonia 15 Novembre 2022.

“In relazione alle speculazioni apparse su alcuni organi di stampa relative alla posizione del Team Principal della Scuderia, Mattia Binotto, Ferrari comunica che si tratta di voci totalmente prive di fondamento”: così la Ferrari, sui propri canali social, ha smentito le indiscrezioni, sempre più insistenti, di un possibile addio di Binotto. Nelle scorse ore, Leo Turrini, giornalista molto vicino all’ambiente di Maranello, aveva parlato di un potenziale avvicendamento al comando della Ferrari.

Tra i nomi circolati per la sua sostituzione quelli di Günther Steiner, vulcanico team principal della Haas, e di Frédéric Vasseur, suo pari grado in Alfa Romeo. Sicuramente ben conosciuti a Maranello viste le sinergie con le rispettive squadre, differiscono parecchio per lo stile comunicativo. Verrebbe da pensare che dei due il più vicino al modus operandi della Ferrari possa essere proprio Vasseur, che, peraltro, si trova al comando di una scuderia che alla fine del prossimo anno concluderà il rapporto con Alfa Romeo per preparare il terreno per l’arrivo ufficiale di Audi nel 2026 (Automoto.it)