Rivoluzione Ferrari: Binotto sarà sostituito da Vasseur

(formulapassion.it) Manfredonia, 15 Novembre 2022.

Fatale al team principal l’episodio che ha visto Charles Leclerc uscire in pista con le gomme intermedie e pista asciutta venerdì scorso nelle Qualifiche di Interlagos.

Già nella giornata di ieri erano circolate le prime indiscrezioni secondo le quali Mattia Binotto era sempre più in bilico sul ponte di comando della Scuderia Ferrari. Oggi è arrivata un’ulteriore accelerazione con la definizione del sostituto e il momento in cui ci sarà il cambio della guardia. Secondo quanto verificato dalla nostra redazione a gennaio Frederic Vasseur prenderà il posto di Matta Binotto alla guida della Scuderia Ferrari. L’attuale team principal dell’Alfa Romeo Sauber ha un passato vincente da manager della ART Grand Prix, scuderia nella quale ha legato a doppio filo i rapporti con Nicholas Todt, coproprietario in passato della ART e attuale manager di Charles Leclerc che con quel team ha vinto il titolo in GP3 nel 2016. Fatale all’attuale team principal è stato l’episodio che ha visto Charles Leclerc scendere in pista con gomme intermedie nel Q3 delle Qualifiche del Gran Premio del Brasile. Il pilota monegasco è stato l’unico a montare le gomme da bagnato quando la pista era ancora perfettamente asciutta (formulapassion.it).