Ufficiale. Stop al Titanic in piazza Maestri d’Ascia. “Non utilizzabili le aree demaniali oggetto del Nulla-Osta del Comune”

StatoQuotidiano.it, Manfredonia 15 novembre 2022. Con atto del 14 novembre 2022, a firma del Dirigente del Settore VI Urbanistica e Sviluppo Sostenibile Servizio Demanio del Comune di Manfredonia, Ing. Rosa Tedeschi, l’Associazione “Io sono partita Iva” di Manfredonia è stata diffidata a “non utilizzare le aree demaniali marittime oggetto del Nulla-Osta” prot. 48558 del 10.11.2022 – emesso dallo stesso Settore VI del Comune – relativo al posizionamento temporaneo e fino al 17.01.2023 delle seguenti strutture luminarie di arredo natalizio: – TITANIC mt 26 x mt 4 – ANCORA mt 3,5 x 1,2 – TIMONE mt 3 x mt 1 presso Piazza Maestri d’Ascia.

Da evidenziare come lo stesso NULLA-OSTA con prescrizioni era stato emesso dal Comune di Manfredonia “ritenuta la richiesta compatibile con gli utilizzi dell’area giusta Verbale di consegna n.144 del 21.05.2019”.

Dunque, ancora uno stop per l’installazione della luminaria Titanic dopo lo spostamento dal fossato del Castello di Manfredonia.

Come emerge dall’atto dirigenziale in essere “in esito a specifica riunione di coordinamento tenutasi presso la Capitaneria di Porto di Manfredonia, appreso che la Associazione “IO SONO PARTITA IVA” non aveva provveduto a presentare apposita istanza di autorizzazione ex art. 36 del C.N. all’Ente Gestore dell’area demaniale in discussione”, con PEC del 11.11.2022 il Settore VI Urbanistica e Sviluppo Sostenibile Servizio Demanio del Comune di Manfredonia aveva esortato l’Associazione in questione a presentare apposita istanza di autorizzazione temporanea all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico

Meridionale, in qualità di Ente Gestore del sedime demaniale, al fine di concludere l’iter

autorizzativo in corso”.

“Con nota prot. 48883 del 11.11.2022 il Dirigente del Settore 5° “LL.PP. e Autorizzazioni Ambientali”, destinatario per competenza del citato NULLA-OSTA emesso dal Settore VI ha riferito di essere “venuto a conoscenza del posizionamento della struttura in oggetto

prima delle necessarie autorizzazione di occupazione suolo pubblico e di allacciamento a pubblici misuratori di energia elettrica” e “pertanto ha chiesto al Comando di Polizia Locale la verifica di competenza”.

“In esito a tanto e in pari data attesa l’urgenza, con PEC del 11.10.2022” il Settore VI Urbanistica e Sviluppo Sostenibile Servizio Demanio del Comune di Manfredonia ha diffidato l’associazione “Io sono partita Iva” dal proseguire le attività di allestimento delle strutture di cui al Nulla-Osta citato, in mancanza della conclusione dell’iter autorizzativo.