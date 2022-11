Una sconfitta per Manfredonia. “Game over, saranno smontate e rimosse tutte le luminarie ‘Le luci del Golfo'”

StatoQuotidiano.it, Manfredonia 15 novembre 2022. “π™‚π™–π™’π™š π™Šπ™«π™šπ™§. Comunichiamo ufficialmente di aver preso la decisione di π™¨π™’π™€π™£π™©π™–π™§π™š π™š π™§π™žπ™’π™ͺπ™€π™«π™šπ™§π™š le luminarie dell’evento π™‡π™š 𝙇π™ͺπ™˜π™ž π™™π™šπ™‘ 𝙂𝙀𝙑𝙛𝙀. Tutte le installazioni luminose posizionate in cittΓ e non solo quelle di Piazza Maestri d’Ascia . Non ci stiamo a questo gioco al massacro e alla strumentalizzazione continua delle nostre iniziative e attivitΓ . Noi siamo persone che vivono del proprio lavoro e che danno lavoro a centinaia di famiglie, non possiamo essere accusati in questo modo di cose che non abbiamo fatto!”.