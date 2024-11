Chiusura degli Uffici Comunali a San Severo il 27 dicembre e variazioni negli orari di apertura per le festività natalizie

Il Sindaco di San Severo, Lidya Colangelo, ha firmato un decreto che stabilisce la chiusura degli uffici comunali per venerdì 27 dicembre 2024 e modifica gli orari di apertura pomeridiana per facilitare le esigenze dei cittadini durante il periodo natalizio. In base a quanto stabilito dal decreto, i rientri pomeridiani del 24 e del 31 dicembre saranno anticipati rispettivamente ai giorni di lunedì 23 e lunedì 30 dicembre. La decisione è stata formalizzata il 14 novembre e si allinea con la normativa che consente al Sindaco di adattare l’orario di servizio al pubblico in funzione delle esigenze della comunità.

Motivazioni e criteri alla base della chiusura

Il decreto del Sindaco si fonda su alcune considerazioni chiave: le festività natalizie tendono a ridurre sensibilmente il flusso di utenti presso gli uffici comunali, in particolare nelle giornate a ridosso delle festività. Il 24 e il 31 dicembre, giornate solitamente lavorative con apertura pomeridiana, presentano ogni anno una scarsa affluenza da parte del pubblico. L’amministrazione ha pertanto deciso di anticipare i rientri pomeridiani, garantendo così un servizio migliore nei giorni precedenti le festività e ottimizzando la gestione del personale.

La giornata del 27 dicembre è stata scelta per la chiusura straordinaria poiché, cadendo tra due festività, si prevede un afflusso molto ridotto. In questo periodo, inoltre, molti dipendenti comunali usufruiscono di ferie residue, creando l’opportunità di ottimizzare i costi di gestione e organizzazione senza penalizzare il servizio al cittadino.

Organizzazione e garanzia dei servizi essenziali

Pur stabilendo la chiusura straordinaria per il 27 dicembre, il decreto tiene conto della necessità di mantenere attivi i servizi pubblici essenziali. In tal senso, i dirigenti delle varie aree comunali sono incaricati di garantire un presidio per quei servizi indispensabili, la cui interruzione potrebbe arrecare disagi o danni all’ente. Questa misura di continuità operativa è conforme alla legge n. 146 del 12 giugno 1990, che regola la gestione dei servizi pubblici essenziali. Inoltre, i dipendenti incaricati di questi servizi saranno in reperibilità per assicurare risposte tempestive alle esigenze prioritarie della cittadinanza.

Autorizzazioni e gestione del personale

Il personale comunale interessato dalla chiusura del 27 dicembre avrà la possibilità di usufruire delle ferie o di altri istituti contrattuali previsti dalla normativa vigente, previa autorizzazione dei rispettivi dirigenti. Questo assicura che l’organizzazione del lavoro avvenga in conformità alle disposizioni contrattuali, favorendo allo stesso tempo una pianificazione efficiente del periodo di ferie.

Comunicazione al pubblico

Per evitare disagi all’utenza, il Comune ha attivato un sistema di comunicazione tempestiva per informare i cittadini della variazione degli orari. Gli uffici che utilizzano prenotazioni per l’accesso del pubblico comunicheranno in anticipo il cambiamento, consentendo di riprogrammare le prenotazioni nelle giornate del 23 e del 30 dicembre.

Considerazioni finali

L’iniziativa del Sindaco Colangelo risponde a un’esigenza concreta di adattare i servizi pubblici ai ritmi e alle esigenze della comunità nel periodo natalizio. La chiusura straordinaria del 27 dicembre e l’anticipo dei rientri pomeridiani al 23 e 30 dicembre sono misure che non solo ottimizzano le risorse pubbliche, ma rispettano anche le necessità di flessibilità del personale e le abitudini di frequenza della cittadinanza.

Con questo provvedimento, l’amministrazione comunale di San Severo garantisce un servizio pubblico efficace e adattato al periodo festivo, in linea con il principio di tutela degli interessi generali e della gestione ottimale delle risorse.