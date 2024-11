ENPA Manfredonia: appello per coperte ed indumenti pesanti da donare al rifugio - Fonte: Lastampa.it

L’inverno è finalmente arrivato, e con esso le sue temperature rigide.

Per noi ospiti del Rifugio ENPA, il freddo è una vera sfida, soprattutto quando non abbiamo a disposizione abbastanza coperte per proteggerci dal gelo.

Nei passati inverni, grazie alla generosità di tanti, siamo riusciti a sopravvivere al freddo, sempre con il sostegno e l’aiuto che non ci avete mai fatto mancare.

Anche quest’anno, rinnoviamo l’appello a chiunque abbia coperte, piumoni o indumenti pesanti usati, per venire a donarli presso il nostro rifugio. Ogni gesto di solidarietà contribuirà a regalare un po’ di calore ai nostri ospiti.

Grazie al vostro aiuto, anche durante questo inverno gelido, potremo garantire ai nostri amici a quattro zampe un rifugio caldo e sicuro.