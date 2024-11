Gargano Sapori di Mario Maratea trionfa ai Puglia Food Awards 2024

In un evento che celebra l’eccellenza e la tradizione agroalimentare pugliese, Gargano Sapori di Mario Maratea ha conquistato il prestigioso riconoscimento ai Puglia Food Awards 2024, emergendo come simbolo di qualità e autenticità del territorio. Questo premio, istituito per valorizzare le aziende locali, ha visto la partecipazione di 189 realtà produttive provenienti da tutta la regione, suddivise in 23 categorie merceologiche.

La competizione, organizzata per dare visibilità alle eccellenze pugliesi, è stata giudicata da una giuria composta da esperti del settore, tra cui giornalisti, ristoratori e rappresentanti delle associazioni di categoria. La selezione, rigorosa e imparziale, ha coinvolto figure chiave del settore alimentare, tra cui buyer della grande distribuzione e professionisti HoReCa, che hanno valutato i prodotti in base a criteri di qualità, innovazione e rappresentatività del territorio.

Donato Ala Giordano, ideatore e organizzatore dell’iniziativa, ha espresso la propria soddisfazione per il successo dell’evento, sottolineando l’importanza di promuovere il territorio attraverso queste aziende: “È un onore poter contribuire alla valorizzazione della Puglia e delle sue eccellenze agroalimentari, rappresentate da realtà come Gargano Sapori di Mario Maratea, che incarnano la qualità e la tradizione regionale.”