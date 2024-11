Foggia. "I sindacati studenteschi uniti per una Puglia a misura di studente"

Foggia. Dalle piazze di tutta la regione, chiamate in occasione dello sciopero per la giornata internazionale dello studente, Rete Puglia, Unione degli Studenti Puglia, Zona Franka, Unione degli Universitari Lecce, Sindacato Studentesco Lecce, UDU LINK Bari, UDU Link Foggia e Rete degli Studenti Medi Martina Franca hanno lanciato una piattaforma comune di rivendicazione rivolta alla Regione Puglia.

“Questa iniziativa ha l’obiettivo di far fare un grande passo avanti verso il miglioramento complessivo della condizione studentesca in Puglia. Numerosi sono i fronti vertenziali aperti in scuole e università; non mancano anche sui piani più generali delle politiche cittadine e regionali. Dal diritto allo studio, ai trasporti, al diritto alla salute fisica e mentale occorrono risposte urgenti” dichiara Annachiara Serio della Rete Puglia.

“L’istruzione nel Paese è a un momento critico: la Puglia deve dare un segnale forte di unità, promuovendo azioni concrete per la garanzia piena del diritto allo studio, occupandosi dell’edilizia scolastica, del caro libri, degli spazi per gli studenti e le studentesse. Con questa iniziativa vogliamo dimostrare anche alla politica qualcosa: gli studenti sono un soggetto fondamentale di questa Regione, le cui istanze devono essere ascoltate.” dichiara Jacopo lo Russo dell’Unione degli Studenti Puglia.

“Il diritto allo studio universitario in Puglia deve essere migliorato: non possiamo permetterci, in questa situazione, di continuare ad avere tempi incerti sull’erogazione delle borse di studio. Necessitiamo una copertura adeguata delle richieste di posto letto, investimenti seri e duraturi per garantire la tenuta di un modello di diritto allo studio che è essenziale per il proseguimento delle carriere di migliaia di studenti.” dichiara Sahar Locaputo, di UDU Link Bari.

“In Puglia il diritto alla mobilità è messo a dura prova ogni giorno: il costo del trasporto ha raggiunto soglie sempre più difficili da sostenere per le famiglie e molti territori sono ancora poco raggiungibili. Assicurare un pieno diritto alla mobilità è essenziale per garantire il diritto allo studio, servono interventi forti ” dichiara Gregorio Pio Carmone, di UDU Link Foggia “La salute mentale in Puglia non è ancora un diritto per tutti. La legge sullo psicologo di base non è ancora operativa per i problemi già noti, mentre nelle scuole e nelle università i servizi esistenti sono ancora ben lontani dall’essere una risposta complessiva al fenomeno.

Bisogna invece assicurare un pieno accesso al diritto alla salute anche sotto l’aspetto dell’assistenza psicologica, attraverso misure universalistiche” dichiara Giovanni Caricato dell’Unione degli Universitari di Lecce.

“Il diritto all’abitare in Puglia è seriamente compromesso dalla turistificazione di molti centri cittadini, dal costo degli affitti in costante rialzo e dalla carenza di posti letto in residenza in numero adeguato rispetto alla domanda. Bisogna intervenire con urgenza, potenziando il sistema del diritto allo studio e intervenendo sulle dinamiche del mercato degli affitti.” dichiara Ludovico Mordos del Sindacato Studentesco di Lecce. “Ovunque in regione agli studenti e alle studentesse è negato il diritto di avere spazi per esprimersi e per perseguire le proprie passioni. In tutto il Paese le attività extracurricolari sono diventate una questione di classe e la Puglia non è da meno. Occorre introdurre misure ad hoc che permettano agli studenti e alle studentesse di vivere pienamente le proprie vite, non solo in funzione del profitto scolastico e universitario.” dichiara Riccardo Maggio della Rete degli Studenti Medi di Martina Franca.

“Le nostre città sono legate a un modello di socialità basato esclusivamente sul profitto.

Occorre superare un modello di questo tipo, favorendo la proliferazione di esperienze socio culturali accessibili. Bisogna introdurre una carta di servizi per studentesse e studenti, per aprire i tanti spazi.