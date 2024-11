"In farmacia per i bambini": solidarietà e impegno sociale alla "Farmacia Al Duomo" di Manfredonia

In Piazza Duomo a Manfredonia, la “Farmacia Al Duomo”, guidata dal dottor Gianluca Granatiero, si distingue non solo per la professionalità con cui serve la comunità, ma anche per il suo profondo impegno sociale.

In questi giorni, la farmacia ospita l’iniziativa solidale “In farmacia per i bambini“, un progetto che coniuga la necessità di supportare i più piccoli con la generosità della cittadinanza.

L’iniziativa ha l’obiettivo di offrire un aiuto concreto ai bambini meno fortunati della comunità attraverso la donazione di farmaci e beni di prima necessità. Questa raccolta è destinata all’Associazione Arcobaleno di Manfredonia, una realtà locale che da anni si impegna per migliorare le condizioni di vita di tante famiglie in difficoltà. La campagna, dunque, rappresenta un’opportunità importante per i cittadini di fare la loro parte, contribuendo a creare un impatto positivo e tangibile sul territorio.

Un’azione di solidarietà collettiva

“In farmacia per i bambini” non è solo un evento, ma un invito alla comunità a unire le forze per un bene comune. Il dottor Gianluca Granatiero, promotore dell’iniziativa, sottolinea l’importanza di gesti di solidarietà in tempi difficili: “Viviamo in un’epoca in cui il supporto reciproco è essenziale. La nostra farmacia è sempre stata più di un semplice luogo dove acquistare medicinali; è un punto di incontro, di ascolto e di aiuto per chi ne ha più bisogno“.

L’iniziativa prevede che chiunque voglia partecipare possa farlo in modo semplice: basta recarsi alla Farmacia Al Duomo e scegliere di donare un farmaco o un prodotto per l’infanzia. Ogni contributo, piccolo o grande che sia, è un passo verso un sorriso in più, verso la speranza di un futuro migliore per chi spesso vede preclusa anche la serenità dei bisogni primari.

Il supporto delle istituzioni: la presenza dell’Aeronautica Militare

A rendere ancora più speciale questo evento è la partecipazione di referenti dell’Aeronautica Militare italiana, che hanno voluto essere presenti come testimonial dell’iniziativa.

L’Associazione Arcobaleno: un faro per chi ha bisogno

L’Associazione Arcobaleno di Manfredonia sarà la destinataria delle donazioni raccolte. Questa realtà locale è da anni impegnata in numerose attività a favore dei più bisognosi, dalle distribuzioni alimentari agli aiuti in ambito scolastico e sanitario. Il sostegno ricevuto attraverso “In farmacia per i bambini” sarà utilizzato per garantire ai piccoli accesso a farmaci, alimenti specifici e altri beni fondamentali che possono fare la differenza nella loro crescita e sviluppo.

Il presidente dell’Associazione, durante la conferenza stampa, ha espresso gratitudine per l’impegno del dottor Granatiero e della Farmacia Al Duomo: “Collaborazioni come queste dimostrano quanto sia importante il legame tra realtà locali e la comunità. Ogni donazione contribuisce a creare un circolo virtuoso di solidarietà che arriva direttamente nelle case di chi ne ha più bisogno”.

Come partecipare: un gesto semplice per un grande impatto

Partecipare all’iniziativa è facile e alla portata di tutti. La Farmacia Al Duomo, con orari flessibili e uno staff disponibile, accoglie chiunque desideri donare fino alla chiusura dell’evento. L’invito è rivolto non solo agli abitanti di Manfredonia, ma anche a chi proviene dai dintorni e vuole dare il proprio contributo.

I cittadini sono chiamati a donare farmaci senza prescrizione, prodotti per l’igiene personale e alimenti per l’infanzia. Ogni singolo contributo sarà catalogato e destinato con cura all’Associazione Arcobaleno, che ne curerà la distribuzione in base alle necessità delle famiglie beneficiarie.

“In farmacia per i bambini” rappresenta più di un semplice gesto di generosità: è un segno di speranza, una testimonianza dell’impegno della Farmacia Al Duomo e del suo titolare, dottor Gianluca Granatiero, che lavorano per creare una rete di supporto per i più piccoli. Questa iniziativa dimostra che anche attraverso azioni quotidiane, una comunità può unirsi e fare la differenza nella vita dei suoi membri più vulnerabili.

Il dottor Granatiero ha concluso con un messaggio di speranza: “Siamo tutti parte della stessa comunità e solo attraverso la condivisione e l’aiuto reciproco possiamo costruire un futuro migliore. Invito tutti a partecipare e a essere parte di questo bellissimo progetto”.