SULLA INTERRUZIONE DELLA GALLERIA MATTINATA-VIESTE.

“Mi piace condividere con voi il contenuto della pec che ho provveduto stamane ad inoltrare all’Anas S.p.A.

E’ di queste ore il comunicato dell’Anas – sede territoriale della Puglia con cui si rendono edotti i cittadini che, a causa della necessità di effettuare lavori di efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione della galleria “Palombari” in agro di Mattinata, dal 18 novembre p.v. al 21 aprile 2025 sarà interrotta la circolazione “in modo continuativo” sulla SS 688 di Mattinata, con deviazione del traffico veicolare sulle SS. 89 e SP 53.

Pur comprendendo perfettamente l’importanza che rivestono tali lavori di efficientamento, certamente connessi alla esigenza ineludibile della tenuta in sicurezza della galleria, e quindi finalizzati a preservare l’incolumità degli utenti di tale tratta viaria, significo che il lasso temporale previsto per i lavori appare estremamente lungo, tanto più che non viene prevista la possibilità di percorrere la suddetta galleria almeno nei giorni festivi e prefestivi, con danno per le economie locali interessate.

Aggiungasi che la riapertura, prevista per il 21 aprile 2025, coinciderebbe con il giorno di Pasquetta, ed escluderebbe la possibilità di percorrere la galleria nei giorni immediatamente precedenti la Pasqua, festività anch’essa ricompresa nella limitazione, in cui sono già copiosi i flussi di turisti diretti a Vieste ed alle località balneari del meraviglioso Gargano.

Sono, pertanto, a richiedere che Anas riveda il proprio cronoprogramma , riducendo il periodo di chiusura della galleria e consentendo, altresì, agli automobilisti di poter transitare lungo il tratto interessato dalla galleria almeno nei giorni festivi e prefestivi, alleviando le sofferenze economiche ed i vari disagi connessi alla suddetta interruzione. Confido in un riscontro alla presente e porgo distinti saluti“.