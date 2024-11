Manfredonia. Marasco Le attività per migliorare il drenaggio urbano

A seguito della video e foto denunce fatte dal Comandante Giuseppe Marasco degli Ispettori Ambientali Territoriali CIVILIS, nonché Capogruppo Consigliere Comunale Circolo Fratelli d’Italia Tatarella – Manfredonia in questa consiliatura, il comune di Manfredonia insieme all’ Acquedotto Pugliese (AQP) terrà ispezioni finalizzate ad eliminare le principali interferenze tra le reti fognarie (bianca e nera), partendo da quei punti dell’abitato dove le acque meteoriche, soprattutto in occasione di fenomeni metereologici copiosi ed estesi, creano commistione e maggior criticità.Questa mattina c’è stato un sopralluogo congiunto tra i due enti con la presenza dell’assessore Schiavone Francesco, l’ing. Di Tullo e i consiglieri comunali della V commissione (Di Bari-Tasso-La Torre) e della VI commissione Urbanistica Ambiente e Territorio (De Luca- #MARASCO -Ritucci -Quitadamo).

L’incontro e’ stato utile per comprendere meglio le problematiche connesse ad alcune condotte della città e pianificare gli interventi necessari.

In particolare si è deciso che la condotta di Viale Miramare, a seguito della fuoriuscita verificatasi nella giornata di giovedì 14 novembre u.s., sarà oggetto di pulizia straordinaria, già dalla prossima settimana, per rimuovere eventuali detriti portati dalle acque meteoriche nel tronco finale della rete fognaria.

L’intesa tra amministrazione e gestore del servizio è di continuare a collaborare fattivamente sulle reti, ciascuno per propria competenza, migliorando nel complesso il drenaggio urbano con la riduzione delle condizioni di sovraccarico nei sistemi di raccolta.

A tal proposito si comunica che alcune criticità individuate nel centro storico sono oggetto di interventi, con lavori già avviati.

Prosegue, quindi, con soddisfazione la collaborazione tra AQP e il comune di Manfredonia, che consentirà di ottenere benefici a seguito dei lavori di potenziamento previsti in città e quelli della rete idrico-fognaria della riviera sud.

(nota stampa).