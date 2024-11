Manfredonia: torna la mostra del Presepio in Corso Manfredi

Dal 1997, ogni anno la città di Manfredonia si trasforma in un vivace centro di cultura e spiritualità grazie alla Mostra del Presepio, un evento che richiama migliaia di visitatori provenienti da tutta Italia. Organizzata dall’Associazione Italiana Amici del Presepio (AIAP) Sede di Manfredonia, la mostra giunge quest’anno alla sua ventottesima edizione, rappresentando un’opportunità unica per immergersi in una delle tradizioni più amate del Natale. Questo evento non è solo un’esposizione di arte presepiale, ma anche un’occasione per riflettere sui valori universali di pace, speranza e fraternità che il presepe incarna da secoli.

Dopo il successo dello scorso anno, quando la mostra si è tenuta nella Sala “A. Castigliego” adiacente alla Chiesa Stella, quest’edizione sarà ospitata in una nuova e spaziosa location, precisamente in Corso Manfredi 108, nell’ex Comitato La Marca Sindaco. La mostra sarà aperta al pubblico dal giorno dell’inaugurazione, previsto per l’8 dicembre 2024, fino al 6 gennaio 2025.

L’iniziativa celebra ogni anno la passione e la dedizione dei maestri presepisti locali, che con abilità e creatività danno vita a vere e proprie opere d’arte. Per loro, il presepio non è solo una rappresentazione artistica, ma un mezzo per trasmettere i valori della comunità e della solidarietà, un ponte che collega il passato al presente, permettendo alle nuove generazioni di apprezzare l’importanza di questa tradizione. Ogni edizione della Mostra è un viaggio emozionante alla scoperta di dettagli finemente curati, che raccontano storie di devozione e amore per il Natale.

Quest’anno, l‘evento è patrocinato dal Comune di Manfredonia e dalla Presidenza del Consiglio della Regione Puglia, con la collaborazione di numerose realtà locali che hanno contribuito al successo dell’iniziativa, come la Pro Loco di Manfredonia, il Comitato UISP Foggia-Manfredonia, l’Associazione Daunia Tur APS e l’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione “Gen. R. Castriotta” di Manfredonia. Queste associazioni, insieme agli enti locali, sottolineano l’importanza di proteggere e promuovere il patrimonio culturale e religioso della città, facendo della Mostra del Presepio un evento che arricchisce l’intera comunità.

Il programma della XXVIII Mostra del Presepio: un mese di eventi da non perdere

La XXVIII edizione della Mostra del Presepio non si limita ad essere una semplice esposizione, ma si arricchisce di eventi e iniziative che coinvolgono tutta la cittadinanza, rendendo ogni momento speciale.

8 dicembre 2024, ore 10.00 – Inaugurazione ufficiale

La cerimonia inaugurale si terrà presso la sede di Corso Manfredi 108, alla presenza di personalità civili e religiose. In questa occasione, sarà presente Sua Eccellenza Mons. Padre Franco Moscone, Arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, il Sindaco di Manfredonia, Dott. Domenico La Marca, l’On. Giandiego Gatta, e altre autorità locali. L’inaugurazione darà il via alla Mostra, che sarà poi aperta al pubblico.

15 dicembre 2024, ore 10.00 – Celebrazione della SS. Messa e Benedizione del Bambinello

Presso la Parrocchia Santissima Trinità, la comunità di Manfredonia si riunirà per la tradizionale celebrazione della Santa Messa, officiata da don Matteo Vivabene. Un momento significativo sarà la Benedizione del Bambinello, che sottolinea il messaggio di speranza e pace che il Natale porta con sé.

5 gennaio 2025, ore 17.00 – Estrazione della Lotteria “I presepi a Manfredonia 2024”

Presso la sede AIAP di Via San Lorenzo 116, avverrà l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria natalizia. Questa iniziativa non solo offre la possibilità di vincere premi significativi, ma serve anche a sostenere la missione culturale dell’AIAP, che si impegna a preservare e diffondere l’arte presepiale.

6 gennaio 2025, ore 20.00 – Cerimonia di Chiusura

In occasione dell’Epifania, la mostra si concluderà con una cerimonia speciale, alla quale parteciperà l’assistente ecclesiastico don Antonio Di Candia. Durante la serata, sarà assegnato il Premio al Merito AIAP “Saverina Cipolla”, che celebra le personalità che si sono distinte nella promozione dell’arte presepiale. Inoltre, avrà luogo la premiazione del concorso “Il Presepio più bello”, che premia le opere realizzate dai cittadini di Manfredonia nelle loro case, selezionate da una giuria di esperti per il loro valore artistico e simbolico.

La XXVIII Mostra del Presepio di Manfredonia rappresenta un’opportunità imperdibile per vivere un Natale ricco di tradizioni e significati profondi, un evento che celebra la creatività, la solidarietà e la speranza, caratteristiche che il presepe incarna da sempre. L’AIAP, insieme al Comune di Manfredonia e a tutte le associazioni collaboratrici, invita tutti a partecipare a questa magica esperienza, visitando la mostra e lasciandosi coinvolgere dalla bellezza delle opere esposte. Un’occasione per riscoprire il valore del Natale attraverso la tradizione presepiale, in un’atmosfera che unisce fede, arte e comunità.

