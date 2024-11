Seconda edizione della San Giovanni in Run – 2 memorial Eppe Merla

A San Giovanni Rotondo l’evento di atletica organizzato dalla Polisporiva Eppe Merla

Si disputerà domenica 17 novembre a San Giovanni Rotondo la seconda edizione della “San Giovanni in Run – 2 memorial Eppe Merla”, la gara podistica su strada voluta e organizzata dall’associazione sportiva Polisportiva Eppe Merla in ricordo dell’amico e atleta scomparso prematuramente.

Un evento che anche quest’anno toccherà i luoghi simbolo della città di San Pio e che conferma, forte del successo della passata edizione, la ferma volontà della società Eppe Merla a voler far crescere il territorio di San Giovanni Rootndo e dell’intero Gargano nel nome dello sport. Nella giornata di domenica sono di fatti attesi centinaia di runner provenienti anche da fuori provincia.

Con partenza alle ore 9.30 da Palazzo di Città la gara di 10 km circa si snoda su un percorso prevalentemente pianeggiante che, nonostante le poche pendenze, potrebbe essere resa ostica dal clima autunnale e ventoso della zona che, nonostante tutto, sperano gli organizzatori sia comunque favorevole agli atleti.

Principale novità di questa edizione sarà la consegna, al primo classificato per la categoria SM35 in poi, della maglia di Campione Provinciale, essendo stata la società di atletica Polisportiva Eppe Merla selezionata per il Campionato Provinciale Master.

“Dopo il successo travolgente della passata edizione che ha coinvolto sia le gare giovanili che quelle degli atleti professionisti, questa seconda edizione è il risultato naturale di un lavoro portato avanti incessantemente da più di un anno” riferiscono gli organizzatori e fondatori della Polisportiva Eppe Merla “E’ per noi motivo di orgoglio riuscire a organizzare nella nostra città una gara podistica che sia anche una vera e propria manifestazione dedicata alla promozione dello sport.

La presentazione dell’intera manifestazione è stata quest’anno affidata a Raffaele Luciano, già runner e Consigliere Provinciale Fidal Foggia.

“Per noi società è importante riunire nella nostra città atleti ed ex atleti che provengono da tutta la regione e non solo oltre che dare spazio anche ai più piccoli, perché in fondo la nostra idea di sport è proprio quella di condividere passione, fatica e successi”.

E proprio ai più piccoli è dedicata infatti la seconda edizione di Stelle in Corsa, gara podistica tra i 100 e i 1000m aperta ai ragazzi da 0 ai 13 anni, in cui saranno premiati i primi tre classificati per ciascuna categoria.

Ai primi 200 giovani atleti iscritti alla gara sarà garantita la medaglia e t-shirt dell’evento.

Il ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza al progetto “Respiro” curato da Legambiente.

Nel corso della manifestazione verrà inoltre ricordato il caporal maggiore Pasquale Dragano, di cui quest’anno ricorre il 25° anniversario della morte durante una missione di pace in Kosovo.

Una manifestazione che sarà quindi all’insegna dello sport, del divertimento e della condivisione a trecentosessanta gradi.